Lihula Konsum laienes kolmandiku jagu

Kaie Ilves

Konsumi müüja Kelly Gelenitš ütles, et suurt rahvamurdu soodusmüük kokku ei meelitanud. Foto: Urmas Lauri

Täna juurdeehituse valmimise pidu pidanud poes on nüüd 400 meetrit riiulipinda rohkem ja ruumi lahedasti käes.

„Meeldib väga. Ruumi on palju. Käruga on nii mõnus käia,” ütles 70aastane Rita.

Ruumi on uues Konsumis isegi nii palju, et oli kuulda: tuleb kõvasti harjutada, sest esialgu ei ole veel selgeks saanud, kus mis kaup asub, ja kiputakse poes ära eksima.

„Enne sai ikka mõne tuttavaga kokku leppida, et saame poes kokku, aga enam ei saa. Nüüd tuleb kokku leppida, et saame kokku kassa juures, muidu ei leia üksteist üles,” ütles poodi lõunaeinet ostma tulnud Lilia Urb.

Poe avapäeval oli kaup 20 protsenti odavam. Nagu Lihula tarbijate ühistu juht Arvo Miilmets ütles – kingituseks –, sest ostjad kannatasid välja remondiaegse poe, kus oli kaup konteinerites ja midagi õieti üles ei leidnud ning ehitusmehed sebisid igal pool ringi.

Konsumi müüja Kelly Gelenitš ütles, et suurt rahvamurdu soodusmüük kokku ei meelitanud. Vähemalt keskpäevani mitte. Gelenitš oli kassas olnud neli tundi, hommikust peale. „Hommik oli nagu ikka. Nüüd tasapisi on hakanud rahvast tulema. Paljud avastavad alles kassas, et arve on väiksem ja hind arvatust madalam,” ütles Gelenitš.

Pikemalt lugege Lääne Elu homsest paberlehest.

Pilte avamisest saab vaadata siit.