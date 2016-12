Leht: Kuivallik müüb Starmani, mis kuulub Läti riigi heaks seatud keelumärkega firmale

Toimetas Lemmi Kann

Foto: arhiiv

Indrek Kuivallik sai eelis­ostuõiguse kasutamiseks laenu tulevaselt Starmani omanikult Elisa Eesti AS-ilt, kirjutab Eesti Päevaleht.

„Tegemist on tavapärase praktikaga ettevõtete müümisel ja ostmisel,” vastas Elisa Eesti tegevjuht Sami Seppänen napilt küsimusele, kuivõrd eetiline on neil kasutada Indrek Kuivallikul kohtus väljavõideldud eelisostuõigust Starmani ostuks.

Skeem on lihtne. Kuna Kuiv­allikul pole raha, andis Elisa talle eelisostu realiseerimiseks 83,6 miljonit eurot laenu.

Eile Starmani suuromanikuks ja täna ehk juba Starmani endiseks omanikuks saaval Kuivallikule kuuluval Polaris Investil on aga Harju maakohtu seatud keelumärge Läti Vabariigi heaks. See tähendab, et keelumärkega osalust ei tohi Kuivallik osta ega müüa, küll aga ei takista see firma majandustegevust, näiteks vara ostmist ja müümist.

Kuivalliku sõnul pole keelumärge Elisa tehinguga seotud ja osapooled on keelumärkest teadlikud. „Selle tehingu kontekstis ei oma see keelumärge tähtsust,” kinnitas ta. Keelumärge on seotud firmaga, mis Starmani ostab, ent Kuivallik rõhutas, et ta ei müü firmat, vaid sellele kuuluvad Eesti ärid.

Kui Eesti Päevaleht esmaspäeval Kuivallikult Läti keelumärke kohta päris, vastas ärimees, et tegemist on teda puudutanud kohtuasjaga, mille tõttu on arestitud talle kuuluva firma osalus. „Räägime sellest uue aasta alguses,” lisas ta eile.

Harju maakohus seadis Kuiv­alliku firmale Polaris Invest keelumärke Läti Vabariigi kasuks tänavu juulis. Läti lugu sai alguse mõned aastad tagasi, kui Kuivalliku tuule­energiaettevõte Winergy taotles Norvik Bankast 18,6 miljonit eurot laenu. Kuivallik pööras pärast laenu saamist pangaga tülli ja oli veendunud, et pank soovib Winergyt kaaperdada. Pank süüdistas Kuivallikut laenumaksete tasumata jätmises ja raha ettevõttest välja kantimises.

Loe Starmani müügitehingust pikemalt Eesti Päevalehest.