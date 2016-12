Läänemaa haigla uuendab erakorralise meditsiini osakonda (2)

Kaire Reiljan

EMO tulevases ootesaalis käib kibe remont. Foto Arvo Tarmula

Läänemaa haigla erakorralise meditsiini osakonnas (EMO) on käimas remont, mis jaanuari lõpuks peaks nii patsientide kui ka töötajate tingimused paremaks muutma.

Läänemaa haigla ravijuhi Kai Tennisbergi sõnul on ümberehituse üks põhjusi soov parandada logistikat. „Praegu on EMO vastuvõtt ühel pool, jälgimispalatid aga teisel pool ning patsiendid istuvad keset haigla koridori,” selgitas ta olukorda.

Läänemaa haigla haldusjuhi Reimo Reimeri sõnul on erakorralise meditsiini osakonna ruumide ümberkorraldamine haiglas juba pikka aega plaanis olnud.

Alanud remondi käigus saavad EMO patsiendid eraldi ooteruumi, suureneb vastuvõturuum ja kohe selle kõrval seatakse sisse jälgimispalatid. „Siis on jälgimisel olevad patsiendid rohkem silma all,” rääkis Tennisberg.

Sissepääs erakorralise meditsiini osakonda ja patsientide ooteruum hakkab juba ilmet võtma. Läänemaa haigla haldusjuhi Reimo Reimeri sõnul on veel sel nädalal plaanis EMO vastuvõtt kolida praegustesse päevapalatitesse, et ehitajad saaksid vastuvõturuumis tööd alustada.

„Nii kaua kui ehitus käib tuleb patsientidel kindlasti taluda ebamugavusi, aga ega meil, arstidel, see aeg ka lõbus ole,” ütles Kai Tennisberg.

EMO vastuvõturuum ehitatakse senisest kaks korda suuremaks ning selle ja samas tiivas asuva operatsioonibloki vahele tulevad jälgimispalatid. Tennisbergi sõnul on seal praegu personali- ja laoruume, mida annab otstarbekamalt ära kasutada. „Tänapäeval pole sellisel hulgal laoruume vaja, sest enam ei korjata niimoodi varuks nagu vanasti,” lisas ta.

Läänemaa haigla haldusjuht Reimo Reimer ütles, et EMO remondiga on plaan valmis saada jaanuari lõpuks. Ehitustöö läheb koos käibemaksuga maksma üle 70 000 euro, millel lisandub veel enam kui 10 000 euro eest elektri ja muid töid. Reimeri sõnul pole see aga lõplik summa, sest juurde tuleb veel mööbli ja inventaari maksumus. „Nende kohta teeme praegu kalkulatsioone,” selgitas ta.

Erakorralise meditsiini osakonna remont on ettevalmistuseks haiglat eesootavatele suurematele ümberkorraldustele. Nimelt on laienemas perearste koondav tervisekeskus ja selle tarbeks peab haigla loovutama osa keldrikorruse ruume.

Praegu haigemaja esimesel korrusel töötav haigla administratsiooni hakatakse järgmisel aastal mööda maja laiali paigutama. „Sinna kus, ruumi on – osa lähevad lossi, osa sööklablokki jne,” rääkis Reimer.

Administratsiooni asemel kolib keldrikorruselt esimesele korrusele polikliinik koos eriarstide vastuvõtukabinettidega.

Reimo Reimeri sõnul sõltuvad edasised ehitustööd tervisekeskuse ajagraafikust. „Märtsis läheb teele tervisekeskuse viimane rahatotlus, siis algab selle projekteerimine ja tõenäoliselt 2018. aastast ehitus,” selgitas Reimer. Ta lisas, et selleks ajaks kui terviekeskust hakatakse ehitama, peaksid haigla poolsed ettevalmistused olema tehtud.