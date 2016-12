Urmas Sukles: toetan Pevkurit, sest Reformierakond peab muutuma (2)

Lemmi Kann

Haapsalu linnapea Urmas Sukles. Foto: Arvo Tarmula

Haapsalu linnapea Urmas Sukles tahab Reformierakonna uue juhina näha Hanno Pevkurit, kes tahab erakonna juhtimises suuri muudatusi teha.

„Reformierakonna ladvikus ja juhtimises peab muutus toimuma!“ rõhutas Sukles. Sukles on ühte meelt Pevkuriga, kes ütles eelmisel nädalal, et tagatubade aeg on möödas ja Reformierakond on opositsioonis suuresti just enda vigade tõttu.

„Erakond on ju astunud ühest skandaalist teise, millega on seotud Reformierakonnaga lähedalseisvad isikud,“ märkis Sukles.

Tema sõnul annab vajadusest Reformierakonna ladvik välja vahetada ka Valdo Randpere avaldus, et Reformierakond vajab elajalikumat ja küünilisemat juhti. „See juba näitab, et mõttemaailm, mis Tallinna peakontori valitseb, minu mõttemaailmast ja ettekujutusest Reformierakonnast kaugenemas.“

Kui eelmisel nädalal jäi meedias kõlama arvamus, et Pevkur võib Reformierakonna esimehe kohal liiga pehme stiiliga juht olla, siis sellega Sukles ei nõustu. „Mina ei arva, et Hanno on liiga pehme. Ta on kindla sõnaga mees ja minul küll sellist kogemust pole, et ta ei suudaks otsuseid teha ja neid ellu viia. Lisaks on ta minu meelest aus inimene, mis on Eesti tänases poliitikas tubli tulemus,“ märkis Sukles.

Haapsalu linnapeale käib vastukarva ka see, et kuigi Reformierakonnal on üle 12 000 liikme, siis tema teada on erakonna liikmetasu maksjaid vaid tuhande ringis, kellest enamus Tallinnast. „Mis organisatsioonist siin rääkida saab?! On vaid üks manipuleeritav seltskond, kellest osa viib oma säästud erakonnale, et toiduahela ülemisse otsa pääseda. Mulle ei meeldi sellised mängud,“ ütles Sukles.

Kahetsusväärne on Suklese sõnul seegi, et Läänemaal on Reformierakond kokku kuivanud. „Reimo Nebokat, Lauri Luik ja veel paar meest koos minuga. Miks see nii on – Reformierakonna juhtkond on ka oma rahvast kaugenenud. Reformierakond tuli võimule liberaalse maailmavaate pooldajate erakonnana, aga nendest põhimõtetest pole enam midagi järel. Üleoleva suhtumise tõttu väljaspool Tallinnat olevatesse omavalitsustesse on nii Läänemaal kui ka teistes piirkondades päris paljud inimesed erakonna tegevusest taandunud.“

Kui Reformierakonna uueks esimeheks saaks Kristen Michal, siis muutusi ei tuleks ja praegune pealiin Suklese sõnul jätkuks.

Pevkuri selja taga on Suklese teada suur hulk reformierakondlasi, nende hulgas ka ettevõtjad, kelle esindajana oravapartei end oma algusaastail positsioneeris. Samuti on Pevkuri toetus suur maapiirkondades.

Pevkur ütles oma toetajatest Postimehele rääkides, et tema toetajate hulgas on inimesi nii Euroopa Parlamendist, riigikogust kui ka kohalikest volikogudest, samuti ettevõtjaid, arste, maa- ja vallavanemaid.

Postimehe andmetel on Pevkuri ülesseadjate nimekirjas lisaks Suklesele näiteks eurosaadik Kaja Kallas, riigikogu liikmed Maris Lauri, Liina Kersna ja Anne Sulling, juhatusse kuuluv Rein Lang ning ettevõtjad Jaanus Rahumägi ja Meelis Atonen. Teiste seas toetavad Pevkuri kandidatuuri ka riigikogust valitsuse vahetuse järel lahkuma pidanud Imre Sooäär ja Rait Maruste, arst Toomas Tein, õppejõud ja kunstnik Signe Kivi, Tallinna Inglise Kolledži direktor Toomas Kruusimägi ja Setumaa Valdade Liidu juht Margus Timmo.

„Inimestega kohtudes ja suheldes kuulen üha enam, et meie erakonna liikmete jaoks on erakonna juhtimine muutunud liiga palju kombinatoorikaks ja peakontori keskseks. See ei pea nii olema,“ ütles Pevkur, kes on seetõttu välja pakkunud, et erakonna juhatusse peaks inimesi valima ka regionaalse põhimõtte järgi.

Reformierakonna üldkogu valib opositsiooni jäämise järel esimehe kohast loobunud Taavi Rõivase asemele uue esimehe 7. jaanuaril. Kandidaatide ülesseadmine lõpeb 19. detsem