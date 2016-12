Säästukaart Pluss on taskus igal kuuendal läänlasel

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Säästukaart Pluss toimib kõigis Eesti tarbijate ühistute kauplustes. Foto Arvo Tarmula

Ühistupoodides toimiv Coop Finantsi maksekaart Säästukaart Pluss on taskus igal kuuendal täisealisel läänlasel.

Üle Eesti on viie aastaga Säästukaart Plussi endale vormistanud rohkem kui 85 000 inimest. Coop Finantsi juhatuse liikme Piret Pauluse sõnul on viie aastaga saavutatud edu taga klientide poolt soojalt vastu võetud lojaalsusprogramm ja lai kaardi kasutamise võrgustik, milleks on kõik 350 ühistukauplust üle Eesti.

Säästukaart Plussiga saab ka kõigist ühistukaupluste kassadest sularaha välja võtta. "Sularaha väljavõtmise võimalus kauplustest võimaldab vähendada inimeste sõltumist pangaautomaatide olemasolust. Tänavu oleme esimese 11 kuuga väljastanud kaupluste kassadest üle 8 miljoni euro sularaha,” ütles Paulus.

Coop Finants on asutatud 2011. aastal. Ettevõte pakub finantsteenuseid tarbijate ühistute kauplustes.