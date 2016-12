Virtsu buss hakkab kiiremini sõitma

Lääne maavalitsus muudab alates esmaspäevast, 19. detsembrist 2016 järgmiste maakonnaliinide sõiduplaani:

· Maakonnaliin nr 20 Haapsalu–Lihula–Virtsu

· Maakonnaliin nr 22 Haapsalu–Risti–Kuijõe

· Maakonnaliin nr 25 Lihula–Haapsalu

· Maakonnaliin nr 32 Virtsu–Lihula–Risti



Eesmärgiga muuta liin kiiremaks korrigeeritakse maakonnaliini nr 20 väljumisaegu maksimaalselt 10 minuti võrra. Buss hakkab väljuma Haapsalust kell 11.05 ja Virtsust kell 13.10.



Maakonnaliini nr 22 väljumisele Haapsalust kell 06.50 lisatakse peatus Lihatööstus. Peatus Lihatööstus saab olema nõudepeatus ainult reisijate väljumiseks, s.t buss teeb sissesõidu lihatööstuse tootmishoonete juurde ainult siis, kui vähemalt üks reisija on sinna pileti ostnud. Peatuse lisamist taotles AS Linnamäe Lihatööstus.



Maakonnaliini nr 25 varahommikust väljumist Lihulast muudetakse 30 minutit hilisemaks, s.o kella 05.30-le, ja hilisõhtust väljumist Haapsalust 40 min varasemaks, s.o kella 22.30-le. Nimetatud väljumised avati 2012. aastal AS PKC Haapsalu tehase töötajatele ja on peale tehase sulgemist väga vähese kasutamisega. Väljumisaegade muutmisega loodetakse leida liinile uusi reisijaid. Lisaks on maakonnaliini nr 25 sõiduplaanis mõne minuti võrra korrigeeritud väljumisaegu, et muuta liin kiiremaks.



Maakonnaliini nr 32 hommikusele väljumisele Virtsust kell 06.25 lisatakse 10 minutit seisuaega Lihulas, mille tulemusena kõikide vahepeatuste väljumisajad alates Lihula peatusest muutuvad samuti 10 minuti võrra hilisemaks. Muudatus on vajalik selleks, et Kullamaa kooli peatuses saaksid reisijad ümber istuda maakonnaliinilt nr 317 Haapsalu–Märjamaa liinile nr 32. Sõiduplaani muutmist taotlesid Liivi küla elanikud ja Kullamaa vallavalitsus.



Kõikide maakonnaliinide sõiduplaanid on kättesaadavad riikliku ühistranspordiregistri veebilehelt www.peatus.ee või Lääne maavalitsuse kodulehelt http://laane.maavalitsus.ee/et/bussiliinid.

Liivi Ollino,

Lääne maavalitsuse pressiesindaja