Traagiline põleng Jaaknas: talu põlenud, pererahvas otsib oma koera

Toimetas Lemmi Kann

Perekond Tehver otsib oma Inglise buldogi nimega Faraon. Foto: erakogu

11. detsembril kell 1.10 sai häirekeskus teate elumaja tulekahjust Lääne-Nigula vallas Jaakna külas. Teataja sõnul oli elumaja rookatus leekides.

Helistajaks osutus majaelanik, kes oli ka ise püüdnud põlengut kontrolli alla saada, kuid see ei õnnestunud. Päästjate saabudes põles palkmaja katus täisleegis. Majarahvas oli hoonest iseseisvalt välja saanud, keegi viga polnud saanud.

Tulekahju lokaliseeriti kell 2.33, järelkustutustööd lõpetati kell 11.27. Hoone muutus tulekahju tagajärjel elamiskõlbmatuks, katus hävis täielikult.

Õhtul kella 18.36 paiku käisid päästjad veelkord sündmuskohal, kuna näha oli leeke. Päästjad kustutasid tulekolde kell 19.17. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.

Maja häving pole perekond Tehveri jaoks aga ainuke traagiline sündmus – kaduma jäi nende pere koer, Inglise buldog, kes ilmselt jooksis paanikas minema.

"Palun kõikide abi kes vähegi saab aidata. Seoses eilse tulekahjuga meie pere talus on teadmata kadunuks jäänud meie koer Faraon (Inglise bulldog). Juhul kui teil on tuttavaid või sõpru Lääne-Eesti kandis, siis kindlasti jagage neile infot selle kohta. Loodetavasti ei ole veel hilja ning on veel võimalus teda leida. Kui vähegi võimalik siis palun jagage seda. Täpsem asukoht: Lääne-Nigula vald, Jaakna Küla, Tehveri talu. +372 55597089," kirjutab Olev Tehver oma Facebooki seinal.