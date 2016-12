Riigikogu jagas katuseraha, Reformierakond jäeti ilma (3)

Kaire Reiljan

Uuemõisa algkool saab Keskerakonna abiga 10 000 eurot käsitööklassi töövahendite ja sisustuse soetamiseks. Foto arhiiv

Riigikogu jagas tuleva aasta nn katuserahad, ametlikult otsustab rahanduskomisjon asja teisipäeval, Reformierakond jäeti rahajagamisvõimalusest ilma.

„Meid nulliti ära,” ütles Läänemaalt Riigikokku valitud reformierakondlane Lauri Luik. Lähetuses viibiv Luik tunnistas, et ta pole küll päris viimaste arengutega kursis. „Oli juttu, et kui me opositsioonis korralikult käitume, siis mingi summa erakonna peale eraldatakse, kuid see on nii väike, et seda pole võimalik piirkondade toetuseks jagada. Leppisime kokku, et see läheb mingi üle-eestilise asja peale,” rääkis Luik.

Parlamendierakonnad said võimaluse oma soovide kohaselt laiali jagada miljoneid eurosid. Kõik erakonnad, kellel raha jagada oli, on toetanud ka mõnda Läänemaa objekti.

Kõige heldem on selle juures olnud Keskerakond, kes andis neljale Läänemaa objektile kokku 40 000 eurot. Sellest suurim summa, 17 000 eurot on Haapsalu linna turuplatsi väljaehitamiseks.

Kõige suurem toetussumma, 20 000 eurot, läheb aga EKRElt Läänemaa ratsaspordiklubile talli katuse remondiks.

Vabaerakond tegi oma otsustada olnud summa 300 000 euro ulatuses ettepanekuid regionaalseteks investeeringuteks nii, et kogu Eesti oleks kaetud. Lääne-Eestis toetasime võrdselt 5000 euroga kuut head mõtet, selgitas Ammas.

„Haapsalu sotsiaalmajas saavad ratastooliga tulijad edaspidi nupule vajutades ust avada ja maja saab inva-WC-d remontida. Haapsalu põhikool saab muretseda robootika ringile roboteid ja õpetajatele puutetundliku tahvli. Haapsalu kultuurikeskuse kaudu toetame seal tegutsevaid kollektiive ja kultuurimaja korraldatavaid rahvakultuuri üritusi," loetles ta.

Hiiumaal toetame MTÜ Halulaev kaudu noorte purjetajate koolitamist, Saaremaal Sõrve vabatahtlikele päästjatele merekaatri soetamist ja koostöös MTÜ-ga Vaateväli nägemispuudega inimeste tööle aitamist," lisas Ammas.

Erakondade katuseraha Läänemaale

IRL

Läänemaa jahindusklubi 5000 Lutaku laskeradade rekonstrueerimiseks

SDE

Lihula vallavalitsus 8300 Lihula gümnaasiumi hoone kohandamiseks erivajadustega õpilastele

Lääne-Nigula vallavalitsus 8300 Palivere põhikooli poiste käsitööklassi inventari seotamiseks

Läänemaa naiste tugikeskus 4400 laste psühholoogiliseks nõustamiseks

Keskerakond

Haapsalu linn 8000 Haapsalu linna spordibaaside inventari soetamiseks

Haapsalu linn 17 000 Haapsalu linna turuplatsi väljaehitamiseks

Haapsalu 5000 Haapsalu noortekeskuse tehnikaringide vahendite soetamiseks

Ridala vald 10 000 Uuemõisa algkooli käsitööklassi töövahendite ja sisustuse soetamiseks

Vabaerakond

Haapsalu sotsiaalmaja 5000 välisukse iseavanemise süsteemiks, inva-WC remondiks

Haapsalu põhikool 5000 puutetahvli ja robootika ringile robotite soetamiseks

Haapsalu kultuurikeskus 5000 kollektiivide ja rahvakultuuriürituste toetuseks

EKRE

Läänemaa Ratsaspordiklubi MTÜ 20 000 talli katuse remondiks

EELK Karuse Margareeta kogudus 5000 Karuse talvekiriku projekti toetuseks

Vormsi vallavalitsus 10 000 Vormsi Lasteaed-põhikooli II korruse elektrisüsteemi ja valgustite väljavahetamiseks.