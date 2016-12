Ratase valitsus kavatseb maavalitsused kaotada (5)

BNS

Lääne maavalitsuse koduleht. ARHIIV

Jüri Ratase juhitav valitsus kavatseb valitsuse saja päeva tegevusplaani kohaselt kaotada maavalitsused, mille praegused ülesanded jaotatakse omavalitsuste ja keskvõimu vahel, kirjutab Eesti Päevaleht.

Maavalitsuste kaotamine on osa haldusreformist, millega tegeleb keskerakondlasest riigihalduse minister Mihhail Korb. Maavalitsuste sisuliselt omavalitsuslikud ülesanded on kavas anda omavalitsustele ja nende ühisasutustele ning maavalitsuste riikliku järelevalve funktsioonid riigiametitele. Korb peab maavalitsuste kaotamise kava esitama 26. jaanuariks.

Keskerakonna, Isamaa ja Res Publica Liidu ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioon on lubanud haldusreformi jätkata sealt, kus see eelmisel, Reformierakonna juhitud koalitsioonil pooleli jäi. Ent uus valitsus lubab anda omavalitsustele rohkem vastutust ja raha. Ka maavalitsuste kaotamise mõte oli juba eelmisel valitsusel. Praegune riigihalduse minister Mihhail Korb lubab samas suunas jätkata.

"Selge on, et maavalitsuste süsteem vajab muutmist. Valida on kahe põhimõttelise suuna vahel: kas jagada maavalitsuste ülesanded laiali või anda neile ülesandeid juurde. Maavalitsuste uuesti üles ehitamine tähendaks aja jooksul toiminud muudatuste tagasipööramist, kuid analüüsid on näidanud, et see ei ole hea lahendus," ütles Korb.

"Jätkame suunaga, mille tulemusena jaotatakse maavalitsuste ülesanded laiali juba olemasolevate riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste vahel. Eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste otsustusõigust ja anda neile juurde tegevusi ning finantsvahendeid nende elluviimiseks. Kohapeal ise oma ülesannetega tegelemine ja otsuste langetamine on õige, sest kohalikud inimesed tunnevad kõige paremini oma piirkonna vajadusi ja võimalusi," lisas Korb.