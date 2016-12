Politseiõppus pani hommikul linna lukku

Kaire Reiljan

Foto arhiiv

Täna varahommikul oli Lääne prefektuuris õppus, mille käigus kutsuti kokku politsei isikkooseis ja maakonnakeskustest väljaviivatele teedele pandi kontrollpostid.

Õppus algas kell 5 varahommikul, kui läks laiali teade, et maakonna suurimate linnade peamistele teedele tuleb mehitada kontrollpostid. Lisaülesandena kontrollisid politseinikud sõidukijuhtide kainust ja dokumente.

Läänemaa politseijuhi Andrei Taratuhini sõnul tuli õppus ka talle üllatusena. „Umbes pooleteise tunni pärast oli linn lukkus,” ütles ta. Linn lukkus tähendab, et kõigil kolmel peamisel Haapsalu sisse-väljasõiduteel olid politseiekipaažid väljas.

Taratuhin lisas, et teedele suunatud politseinikud kontrollisid sõidukeid ja autojuhtide kainust. Haapsalu ümbruses kontrolliti kokku 600 autojuhti, kelle hulgast kaks olid ületanud alkoholi piirmäära. „Oli ka väiksemaid rikkumisi nagu puhastamata klaasidega sõitmine ja katkised laternad,” lisas ta.

Politseijuht tõdes, et Tallinna maanteel tekkis kontrollimise tõttu väike ummik. „Kuid ka see ei ole midagi erakorralist, sest ka tavaolukorras, kus on 30 inimest kontrollimas, kipub ummik tekkima,” selgitas ta.

Taratuhini sõnul pole selliseid õppusi Läänemaal tehtud vähemalt paar-kolm aastat. Esmaspäevahommikuse õppuse kohta ütles ta, et eesmärgid said täidetud. „Muidugi on asju, mida tuleks lihvida, aga selleks õppused ongi,” lisas ta.

Varahommikune õppus toimus kõigis Lääne prefektuuri haldusalla jäävates maakondades.

Lääne prefektuuri kriisireguleerija Maksim Korzini sõnul oli õppuse eesmärk testida seda, kui efektiivselt toimivad politsei sisemised teavitussüsteemid ja kuidas jõuavad ametnikud kriisiolukorras tööpostile.

„Meil ei ole viimasel ajal olnud Lääne regioonis sündmusi, mille raames oleks tulnud kokku kutsuda kõikide maakondade ametnikud ja seepärast otsustasime selle protsessi läbi mängida õppusega,“ rääkis ta.

Korzin lisas, et politseinikel tuleb olla valmis sekkuma väga tõsistele vahejuhtumitele, mis nõuavad n-ö linna lukku panemist. Selle harjutusega proovisimegi, kui efektiivselt ja kiiresti suudame seda tagada,“ ütles Korzin.

Lääne prefektuuris kuues maakonnas töötab kokku üle viiesaja inimese, kes harjutavad regulaarselt erinevate juhtumite lahendamist. Nii suuremahulist isikkooseisu kokkukutsumist viimastel aastatel Lääne prefektuuris korraldatud pole. Iga politseijaoskond on varem harjutanud oma maakonna piirides sarnasel põhimõttel.