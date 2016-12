Lihula endine haridusnõunik kogub Läänemaa säilimise toetuseks allkirju

Kaire Reiljan

Lihula elanik Kersti Ajaots võttis kätte ja tegi petitsiooni, et küsida läänlaste arvamust Lihula ja Hanila valla maakondliku kuuluvuse kohta.

Veebikeskkonnas petitsioon.ee saab iga läänlane anda allkirja, kas ta toetab Lihula ja Hanila valla jäämist Läänemaa koosseisu või mitte. Esmaspäeva pärastlõunaks oli hääle andnud ligi 30 inimest, kellest üle 80 protsenti toetas Lõuna-Läänemaa jäämist Läänemaa koosseisu.

„Siis on selge, mida inimesed arvavad,” põhjendas Ajaots küsitluse tegemist. Ta lisas, et hiljutine ühinemisteemaline rahvaküsitlus oli formaalne, sest kõik oli enne juba ära otsustatud — nelja ühineva valla maakondliku kuuluvuse üle inimesed tegelikult sõna sekka öelda ei saanud.

„Kõige tähtsam on Eesti riigis kodanik ja tema võib oma arvamust avalda,” ütles varem Lihula kultuuri- ja haridusnõunikuna töötanud Kersti Ajaots. Ta lisas, et küsitluse tegemiseks andis tõuke see, et mitu Lihula kandi inimest on öelnud, et peaks hakkama allkirju korjama. „Kui enamus arvab, et on õige, et osa Läänemaast on nüüd Pärnumaa ja meist saavad pärnakad, siis olgu nii,” lisas ta.

Ajaots ütles, et ta ise on vähemalt seitsmendat põlve läänlane. „Mul ei ole Pärnu vastu midagi — käin seal poes, ujumas ja kontserdil, aga minu süda ütleb, et ma olen läänlane, mitte pärnakas,” rääkis Ajaots.

Lihula ja Hanila valla maakondliku kuuluvuse üle saab arvamust avaldada jaanuari lõpuni.