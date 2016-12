Ammas: maksud ei tohi olla populaarsusjanu kustutamiseks (1)

Toimetanud Riina Tobias





Vabaerakonna saadikurühm tegi valitsuse maksude kobareelnõule 26 muudatusettepanekut eesmärgiga pidurdada läbimõtlematut kiirustamist ja avada arutelu ettevõtluse arengut soodustava sotsiaalmaksu lae seadmise üle.



Vabaerakonna fraktsiooni aseesimehe Andres Ammase (fotol) sõnul on valitsuse maksueelnõu täis ettepanekuid – limonaadimaks, eluaseme intresside maha kandmise piiramine ja abikaasade deklaratsioonide esitamise piiramine –, mida soovitakse ilma korraliku arutelu ja analüüsita aasta viimastel päevadel läbi suruda. „Maksude roll on majandust reguleerida, mitte iga uue koalitsiooni populaarsusjanu kustutada,“ ütles ta.



„Pakume alternatiivi valitsuse pakutud varjatud astmelisele tulumaksule. Meie idee kohaselt tõuseb tulumaksuvaba miinimum kõigile 500 euroni kuus ja seda kaetakse mõõduka tulumaksumäära tõusuga. See tõstaks 80% töötajate sissetulekut, säilitaks tulumaksu üheastmelise ja lihtsasti hallatavana,“ ütles Ammas.



Ammase sõnul on abikaasade ühisdeklaratsioonide esitamise piiramise ja eluaseme intresside mahakandmise summa järsk vähendamine läbimõtlematu ja peresid kahjustav otsus. „Rahvaarvu kahanemine on jätkuvalt suur probleem ja selliste otsustega laste kasvatamiseks vajalikku turvalist perekeskkonda ei loo,“ ütles ta.



Ammas ütles, et Vabaerakond pakub muudatusettepanekuna sotsiaalmaksu lage alates 3500 eurost kuus. „See vabastaks ettevõtete ressurssi kõrgepalgaliste töökohtade loomiseks ja töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks. Eesti ei tohi jääda keskmise sissetuleku lõksu – vaja on rohkem tasuvaid töökohti. Ettevõtjad on sellist meedet ammu oodanud, kuid ei uus ega vana valitsus ei kuula ettevõtjaid,“ sõnas Ammas.