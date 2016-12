Ajaleht: Sukles toetab esimehe valimistel Pevkuri (1)

Andrus Karnau

Hanno Pevkur. URMAS LAURI

Postimees kirjutab, et Haapsalu linnapea Urmas Sukles toetab Reformierakonna esimehe valimistel Hanno Pevkuri.

Pevkuri konkurendi Kristen Michali toetajate hulgas on Eesti Loto juht Heiki Kranich, aga samuti Lääne-Eestist parlamenti valitud Urve Tiidus ja Kalle Laanet.

Riigikogu liige Lauri Luik on öelnud, et pole veel otsustanud, kas on Pevkuri või Michali poolt.

Reformierakond valib uue esimehe 7. jaanuaril.