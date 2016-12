Suur galerii: Canzone 15. sünnipäeva kontsert Haapsalu toomkirikus

Lemmi Kann

Eile õhtul andis Haapsalu tütarlastekoor Canzone Haapsalu toomkirikus pea kaks tundi kestnud võimsa kontserdi. Rahva ette astusid nii kordamööda kui ka koos Canzone erinevad koosseisud, kaasa arvatud koori vilistlased, kes on dirigent Ulrika Graubergi taktikepi all laulnud alates koori esimestest päevadest.

Canzonel on kolm koosseisu: ettevalmistuskoor, põhikoosseis ja neidudekoor. Koori peadirigent on Ulrika Grauberg, abidirigent Eneken Viitmaa.

"On tore, et Canzone vilistlastest on saanud koorile uued, noored õpetajad," ütles Grauberg.

Ettevalmistuskoori lauljaid on abiks õpetamas Teele Takjas, neidudekoori koosseisu juures Eleri-Kristel Kuimet ja Kadi Kaja ning kontsertmeistrina Olesja Voronjuk.

Aegade jooksul on Canzone abidirigentideks olnud Lea Semerik ja Karin Lükk-Raudsepp. Canzone on andnud kontserte Soomes, Taanis, Saksamaal, Hispaanias, Itaalias, Hiinas ja erinevates Eesti paikades. Canzonel on olnud koostöö Taani helilooja John Hoybye`ga, Hispaania heliloojaga David Azurzaga ja Eesti noore heliloojaga Rolf Roosaluga.

Canzone olulisemad saavutused:

2005.a. märtsis Tallinnas toimunud Eesti naiskooride võistulaulmisel pälvis Canzone üllatuskoori preemia.

2007.a. juunis võttis Canzone osa II Soome-Eesti laulupeost Poris. Ürituse raames toimus Eesti ja Soome kooride võistulaulmine, kus kooridele anti kategooriad (I, II, III) Canzone pälvis I kategooria ja valiti 10 parima koori hulka esinema võistulaulmise lõppkontserdile.

2011. a. oktoobris osales Canzone Riva Del Gardas toimuval koorikonkursil „In Canto sul Garda“ folkloori katergoorias. Laste- ja noortekooride hulgas saavutas Canzone I koha ja pävis kulddiplomi.

2012.a. oktoobris osales Canzone rahvusvahelisel koorikonkursil 1-st Xinghai Prize International Choir Championship Guangzhous, Hiinas folkloorikategoorias. Canzone saavutas II koha ja pälvis kulddiplomi.

2013.a. septembris osales Canzone laste-ja noortekooride festivalil Eurotreff 2013, kus Canzone osales Hispaania helilooja David Azurza ateljees. Sellest ajast on kooril koostöö heliloojaga, kelle teoseid Canzone on tutvustada ka Eesti publikule.

2014.a. oktoobris osales Canzone rahvusvahelisel koorikonkursil Canta al mar 2014 Hispaanias noortekooride kategoorias. Canzone saavutas I koha ja pälvis kulddiplomi.

2015.a. aprillis osales Canzone ENLS-i korraldatud nais- ja neidudekooride konkursil- B- kategooria neidudekooride hulgas sai Caznone I koha, kohustusliku laulu parima esituse preemia ja dirigendipreemia (Ulrika Grauberg)

2015. a. oktoobris osales Canzone II rahvusvahelisel pop/jazzkooride konkurssfestivalil Valgas. Canzone saavutas II koha ja pälvis Eesti kooriühingu eripreemia.

2016 augustis oli Canzonel võimalus osaleda Euroopa noortekooride kokkusaamise Usedomis (Saksamaal). Festivalile valiti osalema 6 koori- lisaks Canzonele üks koor Itaaliast, üks koor Valgevenest ja kolm koori Saksamaalt. Canzonel oli võimalus osaleda ateljees, mida juhendas maailmas tuntud dirigent ja muusik Basilio Aztulez (Hispaania).

Canzone on osalenud laulupidudel Tallinnas 2007., 2009., 2011. ja 2014. aastal.

Käesoleval hooajal valmistub Canzone osalema XII noorte laulupeol „Mina jään“ kolme koosseisuga: mudilaskoor, lastekoor, neidudekoor. Neidudekooris on laulmas ka koori vilistlased.

Loe Canzonest pikemalt Lääne Elu erilehes ilmunud loost siit.

Fotod: Lemmi Kann