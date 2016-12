Noorte suhteid käsitlev arutelude sari jõuab Haapsallu

BNS

LÜG. Foto: Arvo Tarmula

Noortele mõeldud seminar-arutelude sari jätkub Pärnus ja Haapsalus toimuvate üritustega, kus fookuses on noorte piirkondlik identiteet – üritusi korraldab Noorteühing Avatud Vabariik koostöös Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusega Meie Inimesed (MISA).

„Novembris toimusid meil seminar-arutelud Narvas, Tartus ja Tallinnas. Kõikide arutelude teemad olid erinevad, kesksel kohal olid vastava piirkonna jaoks olulised küsimused. Heameelt valmistab see, et noored olid aktiivsed ja näha oli, et käsitletavad teemad läksid neile korda,“ kommenteeris toimunud üritusi Vladislav Veližanin Noorteühingust Avatud Vabariik.

Detsembris on kaks üritust. Lõppeval nädalal toimus arutelu Pärnu Ühisgümnaasiumis ja aasta viimane üritus toimub 19. detsembril Haapsalus Läänemaa Ühisgümnaasiumis. Mõlemad kohtumised on pühendatud kohalikule identiteedile.

Seminar-arutelude teemafookuses on noorte suhted ja suhtlemisoskus erinevates sotsiaalsetes keskkondades. Ürituste korraldamisega soovitakse toetada 17-26-aastaste noorte omavaheliste kontaktide tekkimist ja vähendada kultuuridevahelisi barjääre.

Seminar-arutelude sarja üritused vältavad kuni 2017. aasta maini.

Kokku oodatakse osalema 700 noort üle Eesti.

Ürituste korraldamist toetab MISA Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ vahenditest.