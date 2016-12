Kodukant Läänemaa konsultandiks soovis saada 33 inimest (2)

Urmas Lauri

Merle Mäesalu. Foto: arhiiv

Kodukant Läänemaa valis 33 kandideerija hulgast välja Leaderi konsultandi, kuid enne töölepingu sõlmimist ei avalikustata, kes hakkab seda tööd tegema.

„Me oleme välja valinud, kuid töölepingut veel pole,” põhjendas Kodukant Läänemaa juhatuse esimees Merle Mäesalu.

2. jaanuaril sõlmib Kodukandi tegevjuht Ene Sarapuu väljavalituga lepingu. Leaderi raha jagava Kodukant Läänemaa juhatus otsustas koondada konsulendid Lea Laia ja Larissa Mandeli ning võtta nende asemele töötaja, kes valdab paremini inglise keelt ja on osavam suhtekorralduses. Uus töötaja hakkab koordineerima Leaderi projekti.

Sarapuu ütles, et huvi töökoha vastu oli suur. Konkursil kandideeris 33 inimest üle Eesti. Eelmisel nädalal olid väljavalitutega vestlusvoorud, valituks osutus inimene Läänemaalt. Mäesalu sõnul pakub Kodukant Läänemaa mõistes päris head kuupalka, kuni 1400 eurot bruto.

Kodukant Läänemaa jagab aastas arendusrahaks ligi miljon eurot. Kodukant Läänemaal on kaks peamist tegevussuunda: olla Leaderi tegevusgrupp (Eestis on neid 26) ja külaliikumise koordineerija. Leaderi meede on üks maaelu arengukava meetmeid, millega jagatakse Euroopa Liidu raha maaelu edendamiseks.