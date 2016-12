Karnau: Savisaare toimikute lekitaja väljaselgitamine on katse suukorvistada ajakirjandust (1)

Toimetanud Urmas Lauri

Andrus Karnau. Foto: Arvo Tarmula

Ahto Lobjakas leidis Raadio 2 saates "Olukorrast riigis", et Edgar Savisaare kohtuasja toimiku lekitaja tuleks välja selgitada. Andrus Karnau aga nentis, et ajakirjandus astus toimiku avaldamisel õige ja avalikku huvi arvestava sammu, vahendas Postimees.

Katse välja selgitada, kust materjal ajakirjandusele lekkis, näeb Karnau ajakirjandusvabaduse piiramist. "Mina näen katses välja uurida, kust see materjal tuli vaid seda, et tahetakse suukorvistada ajakirjandust," ütles Karnau ERRi raadiosaates.

Andrus Karnau leidis, et kuna salajased protseduurid on lõppenud ja süüdistusakt on avalik, siis ei ole ka vajadust toimikut varjata. "See, millal me neid loeme, kas täna või homme, enne või pärast, see ei mõjuta kuidagi enam asjade käiku," ütles Karnau ja lisas, et väide nagu Savisaare üle poleks võimalik enam kohut mõista, on absurd. "See on üks osa kohtupidamisest, et need materjalid avalikustatakse."

Karnau leidis, et toimikuid lugedes on võimalik igal ühel otsustada, kas Savisaar on süüdi või ei. "Postimees on teinud väga head tööd, et on avaldanud materjali, kust inimesed saavad lugeda süüdistusi. Prokuratuur ei olnud ise süüdistuse sisu avanud. Mina olen saanud targemaks ja saanud sellest protsessist aru – ajakirjandus on aidanud kaasa kohtumõistmisele," rääkis Karnau.

