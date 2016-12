Juhtkiri: vastumeelt peigmees (1)

Kahe järgmise nädala jooksul kogunevad Läänemaa volikogud, et otsustada, kas ühineda või mitte. Rohkem aega ei ole, sest enne aasta lõppu peab selgeks saama, kes kellega ühineb. Läänemaal on peetud risti-rästi läbirääkimisi, nüüd on selgus enam-vähem majas ja moodustumas on kolm omavalitsust – Haapsalu, Lääne-Nigula ja Lääneranna. Vormsil on luba jääda omaette, nii et teda haldureform ei puuduta.

Peetud ühinemisläbirääkimiste ja volikogude meelsuse järgi on ühinejaid kahte sorti: need, kes on täiesti veendunud, et ajavad õiget asja, ja need, kes pole viimase hetkeni kindlad, kas ikka peaks ühinema või mitte. Esimeste seas esimesed on Lihula ja Hanila, kes on oma otsuse juba teinud. Lihula volikogu otsustas üksmeelselt ühineda Lääneranna vallaks ja on rahul. Hanila võtab ühinemist kui paratamatust stoilise rahuga – ei rõõmusta, aga ka ei kurvasta.

Pikka aega kõhelnud ja kahelnud Martna näikse olevat üle saanud sellest, et Haapsalu talle korvi andis, ja samuti rahu leidnud – rahvahääletusel selgus, et Martna elanikud pooldavad ühinemist Lääne-Nigulaga. Nüüd pole volikogul teha muud, kui otsus kinnitada. Kullamaa valis Märjamaa ja Lääne-Nigula vahel ning otsustas viimase kasuks.

Teist sorti ühinejad ongi Ridala, Nõva ja Noarootsi. Nõval võib korduda 2013. aasta, mil Nõva loobus viimasel hetkel ühinemisest. Noarootsi ei taha ühineda. Viimase õlekõrrena loodavad nad, et riigikohus nullib sundliitmise. Kindel ühinemise soov on ka Haapsalul. Ridala opositsioon on ühinemise vastu ja koalitsioon on lõhki. Üksmeelt ei paista kuskilt. See paneb mõtlema, et kui peig on ikka tõesti nii vastumeelt, kuigi muidu viks, rikas ja viisakas, ei peaks ehk seda liitu sel kujul sündima. Vahest oleks õigem vald pooleks teha, linnastunud osad liita linna ja maaosad maaga?