Haapsalu noormees hakkab sõitma Itaalia kardisarjas

Kristjan Kosk

Robin Särg. Foto: Tõnis Krikk

Haapsalu kardisõitja Robin Särg hakkab uuel hooajal sõitma Itaalia karditootja Lenzokart tehasemeeskonnas.

Esimese start on 26. jaanuaril Adria ringrajal Itaalias. 13aastane Robin on juba kaks korda käinud Itaalias tehasekarti proovimas. Robini isa Reimo Särg, kes on poja mänedžer ja vajadusel talle ka mehaaniku eest, rääkis, et paaril nädalal enne hooaja algust tuleb kindlasti veel Itaaliasse sõita. Uus kart on Itaalias ja seda pole mõistlik Eestisse vedada. Samuti puuduks Haapsalu lähedal harjutamiseks sobiv ringrada. Lähim kardirada on Tabasalus, kuid isa hinnangul on see Robinile juba liiga lihtne.

Lenzokarti tehasemeeskonnas saab Robin istumise alla 125-kuubikulise mootoriga sõiduriista. Seni on Robin kihutanud 60-kuubikulisega. Reimo Särg selgitas, et uus kart on palju suurem, raskem, võimsam ja ühtlasi kiirem. „Uue kardi tippkiirus on ligi 120 km/t, vanal ei küündinud see sajanigi,” teadis Reimo Särg.

Robin hakkab sõitma WSK Super Masteri sarjas OK-Juniori klassis. Tegemist on kuni 15aastaste hulgas maailma kardispordihierarhias ühe tugevama sarjaga.

Reimo Särg jätkas, et peale sõiduriista tuleb Robinil kohaneda ka Itaalia ringradadega. „Need erinevad Eesti omadest kui öö ja päev,” ütles Reimo Särg. Suurim erinevus on rajakattes. Itaalia radadel on asfaldil rohkem rehve maas, mis muudab pidamise paremaks. „Kart ei libise kurvides nii nagu meie radadel,” selgitas Reimo Särg.

