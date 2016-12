Autoleht: aasta mootor = mootor aastaks?

Toimetas Lemmi Kann

Mitut firmat on vaja, et luua üks töökindel mootor? BMW ja PSA sellega hakkama ei saanud. Foto: BMW

Sarnaselt aasta autoga valitakse ka aasta parimat mootorit. Konstruktsioonilt edumeelne jõuallikas osutub aga väiksegi läbisõidu puhul tihti parajaks probleemihunnikuks, kirjutab Autolehe toimetaja Elmar Ots.

Aasta parimat mootorit valib 1999. aastast terve hulk ajakirjanikke, tänavu näiteks 60 meest ja kaks naist 31 riigist, kes hindavad sõiduauto jõuallikate kütusekulu, võimsust, töö sujuvust, konstruktsiooni jms. Kui aasta auto valimisel ei saa žürii kuidagi hinnata uudismudelite vastupidavust, siis mootorite auhindamisel tekitab kummastust see, et mõni jõuallikas saab oma klassis auhinna mitu aastat jutti, kuigi juba on teada, et mootorit kimbutavad mitmesugused konstruktsiooniprobleemid suurest õlikulust nukkvõlliketi venimise või lubatust suurema kütusejanuni.

Huvitav, kuidas see teave žüriiliikmeteni ei jõua või miks see neid ei mõjuta?

Päris äge, aga 100 häda

Kamba peale tehtud, aga ikka vigane BMW ja PSA (Peugeot, Citroen) ühistööna valminud 1,6liitrine neljasilindriline turbomootor on teoorias igavesti äge jõuallikas – otsepritse, muudetavad klapifaasid, turbokompressoriga ülelaadimine. Võimsustki on vägevalt, 184 hj. Aastail 2007-2010 1,4-1,8liitriste mootorite klassis parimaks valitud agregaat teeb aga autoomanikule üksjagu peavalu. Rikki kipuvad minema kütusepihustid, kütuse kõrgsurvepump ja turbo jahutusvedelikupump. Lisaks võib välja venida nukkvõlliajami kett ja rikki minna selle pinguti. Viimased vead johtuvad mootori õlinäljast ehk ajam jääb lõpuks kuivale.

Pärjatud petumootor

2011. aastal valiti allaliitriste klassis, aasta uustulnukate seas ning üldarvestuseski parimaks Fiati kahesilindriline Twinair (875 cm3, turboga ja vabalthingav, 60-105 hj). Tegu on kõige ehtsama niinimetatud petumootoriga – ebareaalses testikeskkonnas väikese koormusega töötades suudab see näidata väikest kütusekulu, kuid päriselus neelab bensiini lubatust kuni kaks korda rohkem. Ka pole kahesilindriliselt oodata kuigi ühtlast töötamist ehk vibratsiooni on ohtralt.

Milliseid mootoreid karta, et pärast mitte kahetseda, ja milliseid eelistada, saab pikemalt lugeda selle nädala Autolehest.