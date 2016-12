Haapsalus juhtub – ka talvel

Lemmi Kann

Ulrika Graubergi juhendatud tantsukollektiiv "Läki tantsule" lustimas vähegi viitsijate päeval selle aasta jaanuaris. Foto: Arvo Tarmula

Kuigi Haapsalu kui kuurortlinna kõrgpunkt on kahtlemata suvi, on möödas need ajad, mil väike linn suikus pärast Valge Daami aja lõppu talveunne, et ärgata alles kevadel.

Oma osa on selles Haapsalu linna projektil „Talveõhtu vanalinnas”, millele hakati elu sisse puhuma 2012. aasta novembris. Linnavalitsus kutsus kokku ettevõtjad, et leida koos see imerohi, mis tooks Haapsalu talvisest vaikelust natukenegi välja. Mõttetalgutel panid ettevõtjad kirja, mis on need takistused, mis segavad talvel äriajamist. Just neist, nüüd juba regulaarsetest kohtumistest kasvas välja traditsioon, et linn toetab kohalikke ettevõtjaid kontserdi või mõne muu tegevuse korraldamiseks kuni 200 euroga, et aidata üritusega seotud kulusid katta.

„Ettevõtjad olid küll huvitatud sündmuste korraldamisest madalhooajal, aga hoogu tõmbas maha hirm, et osalejate arv ei kata kulusid. Linna toetus annab ettevõtjatele suurema julguse sündmusi korraldada ja linnakodanikele jällegi suurema valikuvõimaluse, kuhu minna ja mida teha,” seletas Haapsalu linna avalike suhete spetsialist Tõnu Parbus.

Julgemad ideed

„Tänu sellele projektile on Haapsalus toimunud päris mitmed-setmed üritused, mida muidu ei oleks vahest tehtud,” ütles Haapsalu linnapea Urmas Sukles, väljendades heameelt, et ettevõtjate soov üritusi korraldada ja linna tahtmine toeks olla juba mitmendat aastat vilja kannab. Linnapea rõhutas aga, et tegemist on kahesuunalise tänavaga: kui palju ja kui huvitavaid asju Haapsalus talviti toimub, oleneb suuresti ettevõtjatest endist. Suklese sõnul oleks linn valmis ka rohkem panustama, kui juhtub, et keegi tuleb välja mõne vahva ürituse ideega, mis kokkulepitud raamidesse – kuni 200 eurot – ei mahu.

„Kui tuleb mõni suuremat sorti positiivse väärtusega kultuuriüritus, oleme valmis ka rohkem toetama,” kinnitas linnapea.

Üritusest olenevalt on võimalik mujaltki toetust saada ja Suklese sõnul on linn siis hea meelega vahemees. „Tulge ja rääkige oma plaanidest – aitame!”

Sel aastal on Haapsalu linn toetanud kümmet talvist ettevõtmist, et madalhooaega elavdada. Neist kuus oli aasta alguses ja nelja toimumisaeg aasta lõpus. Üks on veel ees – laupäeval, 10. detsembril saab Hermani baaris (Hermannuse maja) nautida Haapsalust pärit laulja Jaan Lehepuu akustilist kontserti.

Suured ja väiksemad

Talvised suursündmused Haapsalus on aga nii nagu alati Vene laat ja Šoti päevad, mis mõlemad toimuvad jaanuaris. Vene laata on Haapsalu vanalinnas peetud neli korda. Esimestel aastatel olid eestvedajad vanalinna ettevõtjad, sellest aastast korraldab laata linn Haapsalu kultuurikeskuse kaudu. „Eelmised korraldajad enam ei jaksanud, kuid linnavalitsus leidis, et tegemist on ikkagi linnale olulise sündmusega,” selgitas kultuurikeskuse direktor Gülnar Murumägi.

Šoti päevad saavad teoks tänu Haapsalu linna, Briti saatkonna, Eesti Šoti kultuuriseltsi (EŠK) ja Šotimaa sõprade klubi koostööle. Tutvustatakse Šoti kultuuri: muusika, viski, seelikus mehed ja tants. „Suurbritannia suursaadik on nüüd küll vahetunud – meie Šoti päevadel osalenud Christopher Bruce Holtby ametiaeg Eestis sai läbi,” nentis Sukles, „aga mõni aeg tagasi külastas Eestit üks Briti valitsuse liige. Korraldati õhtusöök ja olin minagi sinna kutsutud. Rääkisime ka Šoti päevadest ja kuna neile on eelmistel aastatel toimunu meeldinud, on nad jälle tulemas,” kinnitas ta.

Ühtlasi oli linnapeal juttu viskiklubi presidendi Toomas Tiiveliga, et korraldada järgmine viskitundmise võistlus taas Haapsalus Šoti päevade osana. „Haapsalu jaamahoone on ju väga tore koht, kus seda teha,” märkis Sukles.

Jaanuaris on veel ka märgilise pealkirjaga ettevõtmine – vähegi viitsijate päev. Kes vähegi viitsib, saab jaanuari alguses minna näiteks ka Vormsi saarele, kus Hullo külas korraldatakse suur tulepidu. Põletatakse ühiselt ära jõulupuud ja peale nende ka spetsiaalselt meisterdatud tuleskulptuurid.

Talviseid tegemisi on siin-seal Läänemaal veelgi. Hoidke aga kultuurisündmuste kalendril silm peal.

Need üritused said tänavu rahastuse „Talveõhtu vanalinnas” projektist

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid: Iloni Imedemaal sündmuste sari „Loovuse lainel”

Vaimne Kapital OÜ: Loore Martma kontsert ja vestlusõhtu pop-up galeriis

Müüriääre kohvik: Margus Vaheri kontsert

Vanalinna Aptek OÜ: NOEP kontsert

Soffa: HÕFF Soffas

MTÜ Elamusõppe labor: laste ja noorte festival „Avatud mänguväljad” Haapsalus. Projektist võtsid osa SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid, Rannarootsi muuseum ja Haapsalu lasteraamatukogu.

SEE teater: „Sügise bluus”. Esinesid Andres Roots ja Raul Terep.

FIE Liga Ozolina: jõululaat Beguta kohviku aias

Herman: Jaan Lehepuu akustiline kontsert