Hanno Pevkur: tagatubade aeg on möödas, Reformierakond peab tunnistama oma vigu (1)

Toimetas Lemmi Kann

Hanno Pevkur. Foto: Arvo Tarmula

Reformierakond peab tunnistama, et on teinud vigu, ei tohi peita pead liiva alla ja öelda, et opositsiooni langeti kellegi teise tegevuse tulemusena, ütles partei esimeheks pürgiv Hanno Pevkur intervjuus Eesti Päevalehele.

"Mina saan ja tahan öelda: jah, on tehtud vigu ja edaspidi peab erakonna juhatuse ja piirkondade roll suurenema," rõhutas Pevkur.

"Kui vaadata maailmas laiemat pilti – Brexit, Trump, Itaalias toimuv – siis näeme poliitikas tõsiste muutuste aega ja viidet sellele, et nn tagatoapoliitika aeg on möödas," märkis ta.

Pevkur tõdes, et partei juhatuses pole nii palju arutelu kui peaks ja olulised otsused tehakse väga kitsas ringis. Ta nõustus ka väitega, et uuel aastal ees seisvat erakonnajuhi valimist saab esimest korda pidada üdini demokraatlikuks, sest varem pole kahte kandidaati olnud.

"Juba selleks, et anda uuele juhile legitiimsus, tuleks ta valida erakonna üldkogul, ja see, kes ei osutu valituks, peab aktsepteerima valikut. Teist võimalust ma ei näe, et erakond ei lõhestuks," ütles Pevkur.

Ta ei soovinud anda hinnangut väitele, et nn Reformi tagatuba toob kandideerima ka Urmas Paeti, et Pevkurilt hääli ära võtta. "Urmas on teinud oma kandideerimisotsused ikka ise."

Loe pikemalt Eesti Päevalehest.