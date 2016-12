Galerii: Leigrit olid Heltermaal tervitamas sajad hiidlased (2)

Urmas Lauri

Täna kella poole kahe paiki pärastlõunal hakkasid hiidlased tasapisi Heltermaa sadamasse kogunema, sest silmapiiril terendas saarerahva ammune unistus – parvlaev Leiger.

Kuigi Leiger on mõeldud Hiiumaa liinile ning laeva kodusadamaks on Heltermaa, põikas uus laev esmalt Muhumaale Kuivastusse (sealt on hiidlaste laeva kapten Hanno Naaber pärit). Kuivastusse jõudis Leiger juba enne südaööd ning sinna ei mindud mitte selle pärast, et kapten tahtis kodus käia vaid seal tehti laevale Eestisse saabumise puhul tollikontroll.

Kui sadam testitud, selgust saadud, et SLK parvlaevade jaoks ehitatud aparell sobib ka TS Laevade omadele, silduti korraks ka Virtsus ning võeti suund Heltermaale.

Binoklite ja pikkade objektiividega varustatud seltskond trotsis tuult ning otsis paremaid vaatlus- ja pildistamiskohti.

Enne Heltermaa kanalisse jõudmist võttis Leiger korraks hoo maha, et Rohukülast väljunud Regula läbi lasta.

Kui Leiger silduma hakkas, oli rahvamass, paljud neist ka Regulaga saarele saabunud, tihedalt kail puntras.

“Inetukene ju teine,” tõdes hiidlane, kel oli Leedo uute laevade pilt silme ees. “Ah, mis sa ajad, see ikka meie ja uus ka takkapihta,” polnud seltsiline torisejaga rahul

Leedo laevade tarbeks ehitatud aparell sobis Leigrile ning laev sai viperusteta otsad kinni.

Maavanem Riho Rahuoja oli üks vähestest, kes sai jala Leigrile toetada. Kapten Naaber sai maavanemalt paar kohvrit Hiiumaal pruulitud õlut ja muud nipet-näpet sinna otsa ka veel.

Mõni hetk hiljem tõttas kapten kaiotsal ootava rahvahulga juurde ning paremal positsioonil olnud said temaga patsi lüüa. Pole parata, laevale ma teid praegu lubada ei saa, peab edasi tuttama, vabandas kapten. Lubas laeva läikima lüüa ning peagi liinile tulla.

Siis ehk tuleb hiiu taat taas kitsele raudlaeva näitama. Mis sa praegu sest loomast piinad, laeval on küll nimi Leiger külje peal ning kodusadamaks Heltermaa kenasti kirjas, kuid ristitakse alus alles kümmekonna päeva pärast.

Fotod: Urmas Lauri