Täna ja homme on Toidupanga jõulukuised toidukogumispäevad

Toimetanud Kaire Reiljan

9. ja 10. detsembril toimuvad üle Eesti toidupankade jõulukuised toidukogumispäevad. Kampaaniaga on seekord liitunud 45 kauplust üle Eesti, Haapsalus on Toidupanga toidukogumispäev Rannarootsi Selveris.

Üle Eesti kogutakse puudustkannatajatele toitu 14 Selveris, 10 Rimis, 7 Prismas, 6 Maksimarketis, 6 Konsumis ning esmakordselt ühes Maximas ja Stockmanni toidupoes.

Igapäevaselt teeb Toidupank koostööd firmadega, et päästa kaubandusest ja tootmisest see toit, mida mingil põhjusel müüa ei ole võimalik ning jagab selle abivajajatele. Toidukogumispäevad, aga, on üle-eestiline toidupankade heategevusaktsioon, mis annab just eraisikutele võimaluse aidata kohalikke puuduses elavaid peresid. Tänavu toimuvad toidukogumispäevad juba 7. aastat järjest.

Punastes põlledes Toidupanga vabatahtlikud jagavad toidukogumispäevade ajal kauplusekülastajatele infot ning võtavad vastu kohalike puuduses elavate perede tarbeks ostetud toidukaupa.

Kauplustes tegutsetakse ajavahemikus kell 12–19. Annetustena on oodatud kaua säiliv ehk „parim enne“ -tüüpi toidukaup, näiteks konservid, toiduõli, purgisupid, kuivained, hommikusöögihelbed, pudrumaterjal. Ka moosid, mahlad, pähklid, rosinad ning tervislikud maiustused on oodatud.

Sel korral on üle 900 vabatahtliku osalemas üle Eesti, nendest ligi 450 inimest Tallinnas ja Harjumaal. Taas on appi tulnud ka erinevaid ettevõtteid ja organisatsioone, kes on registreerinud ennast osalema toidukogumispäevadel gruppidena.

Kõik, kes soovivad toidupankade tööle kaasa aidata, kuid ei saa osaleda toidukogumisaktsioonis, on oodatud seda tööd püsivalt toetama. Annetada on võimalik annetuskeskkonna armastanaidata.ee kaudu või helistades regulaarselt Eesti Toidupanga annetustelefonidele:

900 9005 – annetad 2 eurot

900 9010 – annetad 8 eurot

Eesti Toidupank on asutatud 2010. aasta märtsis Eesti-Hollandi Heategevusfondi ja Swedbanki poolt selleks, et leevendada vaesusprobleemi Eesti ühiskonnas ja võidelda toidu raiskamise vastu: toidupangad võtavad kaubandusest ja tootmisest vastu peagi realiseerimistähtaega ületavaid ja/või defektsed tooteid, komplekteerivad vabatahtlike abiga toiduabikastid ja jagavad need laiali puudustkannatavatele peredele, aidates nõnda kaasa raiskamise vähenemisele ühiskonnas ning jagades toitu neile, kel on sellest puudus.

Lisaks toidu ümberjagamisele on toidupankade ülesanne luua ühiskonnas solidaarsust – et märgataks ja aidataks neid, kel on raske. Tänu toidukogumispäevade ajal kogutavale kaubale on toidupankadel võimalik aidata paljusid nende piirkonnas elavaid puuduses elavaid peresid.

Toidupank kuulub Euroopa toidupankade föderatsiooni (FEBA), Vaesuse Vastu Võitlemise Euroopa Võrgustikku (EAPN Eesti) ning on Fusions projekti liige, mille tegutsemise eesmärgiks on tõhus toidukao vähendamine Euroopas.