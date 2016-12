Läänlased on maailma parimad loodusteaduste tundjad

Kaie Ilves

2015. aastal tegid teiste seas PISA testi ka Lihula gümnaasiumi õpilased Ainar–Sten Junker (vasakult), Karmen Murumets, Heino Pärnpuu, Helerin Leemets ja Paul Pilme. Kokku oli Läänemaal 69 testitegijat neljast koolist. Foto: Mirjam Varik

Kui Läänemaa oleks iseseisev riik, oleksid meie koolilapsed koos Singapuri eakaaslastega maailma parimad loodusteaduste tundjad.

Lihula gümnaasiumist tegi mullu PISA testi 14 õpilast, kes olid sel ajal 15aastased. Nüüd juba 11. klassi õpilane Helerin Leemets ütles, et ei osanud nii head tulemust oodata. „Kui testi tulemused tulid ja sai teatavaks, et Läänemaa on Eesti kõige parem, siis mõtlesin, et oot, meie ju tegime seda! Kuidas saab see kõige parem olla?! Aga hea tunne on. Saame ka kaardile,” ütles Leemets.

Kui Leemets testi tegi, tundus see talle ja kaaslastele väga raske ja üsna erinev sellest, mida iga päev koolitunnis tehakse: hästi palju tuli kasutada loogikat. Näiteks leida, kui palju ruute on pildil, ja otsida sõnaderägastikust sõnu, aga oli ka traditsioonilisi ülesandeid, nagu näiteks pindala arvutamine. Leemetsa sõnul tehakse mõnikord koolis ka loogikaülesandeid, kuid mitte eriti tihti.

