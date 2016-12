Lääne Elu paberleht laupäeval, 10. detsembril

Andrus Karnau

Haapsalu noormees hakkab sõitma Itaalia kardisarjas

13aastane Robin on juba kaks korda käinud Itaalias tehasekar- ti proovimas. Robini isa Reimo Särg, kes on poja mänedžer ja va- jadusel mehaanik, rääkis, et paaril nädalal enne hooaja algust tuleb kindlasti veel Itaaliasse sõita.

Lääne Elu ajakirjanik Kaie Ilves kirjutas lasteraamatu

Aga raamatu saamise lugu on ise järgmine. Mõned head aastad ta- gasi sattusid Lääne Elu ajakirja- nik Kaie Ilves ja raamatuillustraa- tor Ülle Meister Laikmaa muu- seumis ühe näituse avamisele. Ilvesel oli selleks ajaks juba raa- matuid ilmunud. Meistrile ole- vat Ilvese esimene raamat „Tädi, Motja ja teised” meeldinud ning nii küsinudki ta kirjanikult, kas ta saaks midagi kirjutada väik- semaile lastele.