EKRE soovib pingelise rahvusvahelise olukorra tõttu erikohtuid

BNS

Pingelise rahvusvahelise olukorra tõttu tuleks Eestis tuua selgust, kuidas tagada riigis operatiivne õigusemõistmine eriolukordades, leiab Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) riigikogu fraktsiooni aseesimees Henn Põlluaas.

Põlluaas juhtis tähelepanu, et Eestis puudub sõjaaja riigikaitse seadus, ning samuti ei näe praegused seadused kohtute toimimises ette eriolukordi, teatas fraktsiooni pressiesindaja reedel BNS-ile. Põhiseaduse kohaselt on ka erakorraliste kohtute moodustamine keelatud.

"Küll aga peab riigi õigussüsteem olema valmis adekvaatselt toimima mitmesugustes kriitilistes situatsioonides," rääkis Põlluaas. "Näiteks sõjaseisukorras võib tekkida olukord, kus avaliku korra ja seaduste rikkumisele tuleb reageerida viivitamatult. Kiiresti on tarvis reageerida riigivastaste massirahustuste organiseerimisele, marodöörlusele, sabotaažile, vaenulikule propagandale ja valede levitamisele."

"Süü- ja kuritegude menetlemine rahuaja praktika kohaselt võib venida heal juhul kuude, halvemal juhul aastate pikkuseks, mis pole sõjaolukorras võimalik," lisas ta.

Põlluaasa sõnul nõuaks eriolukord niinimetatud sõjakohtute loomist, kohese või kiirendatud menetluse läbiviimist, apellatsiooniõiguse piiramist või isegi tühistamist ning karistusseadustiku muutmist, mis sätestaks karmimad karistused teatud tegevuste puhul. „Nendel sammudel oleks ka preventiivne mõju sõjaolukorras tekkida võivate korrarikkumiste, kuritegude ja rahutuste ärahoidmisel,“ lauaus ta.

Põlluaas juhtis tähelepanu, et erakorraliste kohtute tegevus on seadustatud ja reguleeritud enamikus riikides.

„Ka Teise maailmasõja eelses Eestis oli vastav süsteem ja seadused loodud. 1938. aastal vastu võetud Eesti Vabariigi põhiseadus sätestas, et erakorralised kohtud on lubatud seaduse piires ainult sõja ajal, kaitseseisukorra piirkonnas ja sõjalaevadel. Sarnast lahendust on vaja ka tänases Eestis võimaliku sõjalise kriisi puhkedes. Seda oleks vaja võimalikult kiiresti, sest kriisi tekkides oleme juba hiljaks jäänud," sõnas ta.

EKRE õiguskantsler Ülle Madisele ametliku kirja, kus soovib õiguslikku hinnangut, kuidas õigusemõistmine erakorralistes olukordades lahendada.