ERR: välis-eesti teleprodutsent leidis Haapsalust oma poolvenna Ago-Endrik Kerge

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Ene Riisna Lääne maakonna keskraamatukogus. Foto Kersti Brant

Mõjukas välis-eesti teleprodutsent Ene Riisna Greenfield leidis Haapsalust oma poolvenna Ago-Endrik Kerge, vahendab ERRi saade Pealtnägija.

Endine telesaate 20/20 produtsent, praegu 78-aastane Riisna elab New Yorgis. 2013. aastal sai ta e-mail. "Üks noor mees, kelle nimi on Karl Gregory Kerge, ütles, et tema isa on minu poolvend. Ma olen 75-aastat vana ja äkki tuleb niisugune big news! Ma kohe mõtlesin, et see peab olema see romanss."

Ene üheksa kuud nooremaks poolvennaks osutus näitleja ja lavastaja Ago-Endrik Kerge. Veel hämmastavam oli, et Ene Riisna ja Ago-Endrik Kerge olid Haapsalus peaaegu naabrid. Pärast taasiseseisvumist regulaarselt Eestis käima hakanud Riisna suvitas Haapsalus.

"Ma sõitsin nii kiiresti kui sain, läksin Haapsallu ja leidsin, et ta elab minu kõrval, 200 meetri kaugusel. Tema abikaasal Elle Kullil on väike kodu, väike maja Haapsalus, täitsa nurga taga minu ligidal. Ja siis me olime kolm päeva koos."

Pärast tuttavaks saamist käivad Ene ja Endriku pered tihedalt läbi.