Valeri Larionov tuli merekultuuriaasta fotokonkursil teiseks

Toimetanud Tarmo Õuemaa

"Vee ja taeva vahel." Foto Valeri Larionov

Merekultuuriaasta viimase fotokonkursi „Mereriik Eesti“ esikoht läks Margus Mutsa jäädvustusele „Meie oma säär “. Teiseks tuli läänlase Valeri Larionovi foto “Vee ja taeva vahel” ning auhinnalisele kolmandale kohale jõudis Kalmer Saare pilt “Ukse kaunistus Lalli sadamas, Muhus”.

Kokku saadeti konkursile üle 170 foto, mis kõik püüdsid edasi anda Eestit kui mereriigi temaatikat.

Fotokonkursi žürii esimehe Aivar Pihalgase sõnul on Margus Mutsa pilt “Meie oma säär” igati esikoha vääriline. “Valitud on kauni valgusega hetk, mis toob esile majaka ja hooned ning ilmekad looduse meeleolud: vasakul on lainevahune meri ning paremal rahulikum külg väikese paadiga.” Pihelgas lisas, et fotograaf on suutnud hea kompositsiooni, valguse ja huvitava vaatenurga kaudu panna pildi emotsionaalselt elama.

Valeri Larionovi töö “Vee ja taeva vahel” on saanud väga tabava pealkirja, hindas žürii. “Mere ja taeva vaheline silmapiir on kokku sulanud ja peegeldused loovad mulje jää kohal hõljuvatest purjedest,” ütles Pihelgas ning lisas, et see jätab vaatajale piiritu vabaduse ja avaruse emotsiooni.

Kolmanda koha pälvinud töö autor „Ukse kaunistus Lalli sadamas, Muhus“ on oma ülesehituselt lihtne, kuid tabav. Rooste poolt puretud kalamehed ja igavesti haljas kala kujutis on omamoodi märgilised sümbolid ja annavad edasi aja kulgemist ning merega seotud elu.

Merekultuuriaasta fotokonkursid korraldati koostöös I Am Photographer PRO kaupluse ja Nikoniga. Kokku toimus aasta jooksul neli temaatilist konkurssi.