Teedel püsib libeduse tekke oht

Kristjan Kosk

Libe tee. Foto: Arvo Tarmula

Maanteeameti teatel püsib täna teedel libeduse tekke oht. Varahommikul on sõiduolud riigiteedel head, kuid teed on vihmamärjad. „Nullilähedaste temperatuuride tõttu on soodsad tingimused libeduse tekkeks,” hoiatab maanteeamet.

Ilmaprognooside kohaselt on pilves ilm. Aeg-ajalt sajab vihma, pärastlõunal põhja poolt alates saju võimalus väheneb.