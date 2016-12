Riigi peaprokurör läheb riigikogu komisjonile andmete lekkest aru andma

Riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid pole rahul, et kriminaalmenetluse raames kogutud andmed on lekkinud meediasse. Foto: Arvo Tarmula

Riigikogu õiguskomisjon kutsub oma esmaspäevasele istungile riigi peaprokuröri Lavly Perlingu, et arutada temaga kriminaalmenetluse raames kogutud piiratud juurdepääsuga andmete lekkimisest ajakirjandusse ning õiglase kohtupidamise tagamisest.

„Taas on leidnud aset juhtum, kus kriminaalmenetluse raames kogutud andmed on lekkinud meediasse ning see tõstatab paratamatult küsimuse, kuidas on sellises olukorras tagatud aus ja õiglane kohtupidamine,“ ütles õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid.

Karilaiu sõnul kaalub komisjon, kas teha justiitsministrile ettepanek alustada sisejuurdlust, sest see võiks tuua asjas selgust. “Avalik huvi on selle protsessi vastu kõrge ja kahtlemata on avalik huvi ka see, et kohtupidamine oleks aus, õiglane ja läbipaistev. Kas toimikumaterjalide valikuline lekitamine teenib vaid ajakirjanduse huve või võib olla veel kellegi huvides – selline arutelu komisjonis tuleb,” lausus Karilaid.

Karilaid lisas, et komisjon tahab koos peaprokuröriga kaaluda, kas taoliste juhtumite ärahoidmiseks oleks vaja algatada seadusemuudatusi. „Samuti kaalub komisjon pöördumist justiitsministri poole küsimusega, kas oleks vaja hiljutise andmelekke osas algatada sisejuurdlus,“ ütles Karilaid.

Perlingu õiguskomisjoni istungile kutsumisega nõustusid keskerakondlasest Karilaiu sõnul kõigi fraktsioonide esindajad.

Karilaid tõdes, et komisjon võiks kutsuda istungile ka advokaate, kuid neil pole kohustust tulla.

Õiguskomisjoni istung algab esmaspäeval, 12. detsembril kell 11.15.