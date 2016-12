Ratas: 100 päeva programm sisaldab 101 ülesannet

BNS

Riigikogu kinnitas Jüri Ratase peaministriks 21. novembril. Foto: istungi teleülekande ekraanitõmmis.

Peaminister Jüri Ratase sõnul kinnitas valitsus neljapäeval oma 100 päeva tegevusprogrammi, mis sisaldab 101 ülesannet.

"Valitsus on 100 päevaks seadnud julged sihid," ütles Ratas, lisades, et keskne eesmärk on tugev ja ühtne Eesti ja ühtne rahvas, vähem vastandumist ja ebavõrdsust ning kindlalt kaitstud riik.

"Esimese 100 päeva jooksul me mitte ainult ei analüüsi, vaid astume ka konkreetseid samme valitsuse eesmärkide täitmise osas," ütles Ratas, lisades, et 100 päeva programmis on 101 ülesannet ning nende täitmise tähtaeg jõuab kätte 3. märtsil.

Ratase sõnul on eesmärk viia rahvaarv tõusule ning selleks püüab valitsus soodustada kodumaale naasmist ja suurendab kolmanda lapse toetust. Haridusvaldkonnas soovib valitsus kindlustada õpetajate palgatõusu ning selleks anda lisavahendeid juba järgmise aasta eelarvest.

"Teine suurem alateema on suurendada ühiskonna heaolu ja sidusust. Selle kesksel kohal on maksureform," ütles Ratas. Ta tõi esile tulumaksuvaba miinimumi tõusu 170 eurot 500 euroni ning selle tulemusel võidavad üle 80 protsendi tööealistest eesimaalastest.

Samuti on valitsuse eesmärk viia osad riigiasutused maakondadesse ning vastav programm jõuab kindlasti peagi valitsuse ette.

"Soovime tõhustada koolikiusamise vastaseid tegevusi, samuti tõsta koolilõuna toetuse ühe euroni," rääkis Ratas.

"Meie jaoks on oluline viia Eesti välja majandusseisakust," ütles Ratas, tuues esile, et 2018. aastal diislikütuse aktiis ei tõuse, samuti teeb riik koostöös Tallinnaga investeeringuid turismi- ja konverentsivaldkonda.

Ühtlasi hoiab Eesti Ratase sõnul tugevat julgeolekupositsiooni läbi täiendavate kaitseinveseeringute.