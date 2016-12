Leedo „Pealtnägijale”: praegu teenime raha ja ei vastuta millegi eest (4)

Kristjan Kosk

Vjatšeslav Leedo (paremal). Foto: arhiiv

Laevandusettevõtja Vjatšeslav Leedo märkis ETV saates „Pealtnägija”, et pärast seda, kui ta altkäemaksu andmisest keeldus ja hanke võit läks TS Laevadele, on ta tegelikult saanud rohkem tulu kui oleks parvlaevaliikluse lepingu jätkamisega saanud – laevad renditakse temalt, aga tema ei vastuta millegi eest.

„Tänu sellele, et riik ei ole suutnud ehitada laevad, renditakse meie käest laevad ja me saame oma kümneaastase kasumi kätte aastaga,” selgitas Leedo saates.

Küsimusele, kas tõesti on tekkinud olukord finantsiliselt isegi tulusam, vastas Leedo, et „Muidugi. Me ju praegu teenime raha ja ei vastuta millegi eest. Välja arvatud seda, et laevad sõidavad.”

Leedo märkis, et Tallinna Sadam oleks võinud rahulikult praamiveo üle võtta, kui oli otsustanud, et tahab ise praamindusega tegeleda, ja rahulikult, rapsimata laevad ehitada.

