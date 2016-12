Kübarsepp: Karilaid kasutab Riigikogu õiguskomisjoni Savisaare kohtuasjasse sekkumiseks

Toimetanud Urmas Lauri



Külliki Kübarsepp. Foto: riigikogu istungi teleülekande ekraanitõmmis

Vabaerakonna saadiku ja õiguskomisjoni liikme Külliki Kübarsepa sõnul tahab värske Riigikogu õiguskomisjoni esimees keskerakondlane Jaanus Karilaid kasutada õiguskomisjoni Savisaare kohtumenetlusse sekkumiseks.

Kübarsepa sõnul on see lubamatu tegevus, see ei saa ega tohi olla parlamendi töö. „Demokraatlikus õigusriigi ei sekku seadusandja käimasolevasse kohtumenetlusse ega tohi survestada selle osapooli. See on lausa lubamatu.“

„Kui Keskerakonnal või mõnel teisel fraktsioonil on küsimusi Savisaare süüdistuse ja tema materjalide lekke osas, siis on neil võimalus peaprokuröriga eraldi kohtuda. Karilaid viitab nagu õiguskomisjon oleks teisipäevasel koosolekul otsustanud üksmeelselt Perling Savisaare kaasuse osas välja kutsuda. Tegemist on olukorra moonutamisega. Sellist otsust kirjeldatud viisil vastu ei võetud,“ nentis Kübarsepp.

Teisipäeval kuulutati välja 15 minutiline õiguskomisjoni istungi vaheaeg, mil oodati järgmise päevakorrapunkti juurde ministrit. Laua mitmes otsas tekkisid erinevad arutelud, mida ei saanud kuidagi pidada ühiseks aruteluks ega liiatigi otsuste langetamiseks.

Karilaiu tõlgendus komisjoni otsusest on täiesti meelevaldne. Kübarsepa sõnul on põhimõtteliselt väär Riigikogu üht või teist komisjoni rakendada erakonnapoliitilise vankri ette või tegelema ühe poliitiku juhtumiga. Kübarsepa meelest tuleb komisjoni esimehel endalt küsida, kas ta on sattunud enda jaoks õigesse kohta ning kas ta saab aru, mida tähendab Riigikogu komisjoni juhtimine.