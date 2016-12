Homme õhtul läheb jälle külmaks

Toimetanud Urmas Lauri

Reedel on Eesti Koola poolsaarelt kagusse liikuva madalrõhkkonna edelaservas, kus hootist sadu jääb vähemaks ja pilvede vahel võib esineda selgemaid laike.

Mõõdukas loodevoolus saabub homme põhjast taas külma ja õhutemperatuur hakkab õhtu poole kiiresti langema.

Reedel (9. detsembril) koondub madalrõhkkond Venemaa põhjaaladele ja selle servas sajab siin-seal vihma, ida pool võib sekka ka lörtsi tulla. Puhub lääne- ja loodetuul, hommikust alates on puhanguid sisemaal 12, rannikul kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel -1..+4, päeval +1°C-st Kirde-Eestis +6°C-ni Lääne-Eestis.

Laupäeva (10. detsembri) öösel püsib Venemaa põhjaaladel madalrõhkkond elujõulisena ja selle serva mööda liikuvaist sajupilvedest tuleb mõnes kohas vihma ja lörtsi. Hommikuks saabub loodevoolus külmem õhumass Eesti kohale ja temperatuur langeb hommikuks mandril 0..-5, Ida-Eestis võib -7°C-ni langeda, saartel ja läänerannikul püsib veel 0..+3°C piires. Päeval liigub Skandinaaviast madalrõhulohk üle Läänemere. Tänastel andmetel suundub see Läti kohale ja selle servas sajab saartel lund ja lörtsi ja sajupilvede serv mandrile ei ulatu. Õhutemperatuur on 0..-5, saarte rannikul kuni +2°C. Tuul puhub valdavalt põhjakaarest, öö hakul võib Soome lahe rannikul veel puhanguti 15 m/s ulatuda.

Pühapäeval (11. detsembril) tugevneb Soome lahe ümbruses kõrgrõhkkonna mõju. Öö on rahulik ja enamasti sajuta, üksnes saartel võib veidi lund pudeneda. Õhutemperatuur on -3..-8, kohati võib -10°C ümbrusse langeda. Päevaks kandub Skandinaaviast järgmine madalrõhuvöönd üle Läänemere. Uute arvutuste järgi jätkub ebakindlus selle edasise liikumise ning sellest tulenevalt ka prognoositava sajuala osas. Suur on lume- ja lörtsisaju tõenäosus saartel ja pärastlõunal ka lõunapiiri lähistel. Küsitav on aga, kas õhtul laienevad lumepilved üle Eesti või taandub sajuala Läti- ja Leedu kohale. Tuul pöördub itta ja kirdesse ning tugevneb. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel 0..-5°C, pärastlõunal langeb.

Esmaspäeval (12. detsembril) eemaldub madalrõhuvöönd ida-kagu suunas ja selle sajupilvedest võib öösel Saaremaal ja Eesti lõunaservas ning ka põhjarannikul lund sadada. Tänastel andmetel jääb suuremal osal Eestist jääb saju võimalus alla 25%. Päeva peale õhurõhk tõuseb ja ilm on surema sajuta. Puhub tugev põhja- ja kirdetuul. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel -3..-8, öösel selgema taeva all pole välistatud langus -10°C ümbrusse.

Teisipäeva (13. detsembri) öö on kõrgrõhkkonna põhjaservas sajuta. Öö hakul on ilm rahulik, pärast keskööd tugevneb edelatuul, hommikul on rannikul puhanguid 15 m/s. Päeval suureneb põhja poolt mööduva madalrõhulohu surve ja edelatuule puhangud tõusevad rannikul 18 m/s. Kohati sajab veidi lund ja lörtsi, saartel ka vihma. Õhtul muutub sadu laialdasemaks. Õhutemperatuur on öösel -4..-9, Ida-Eestis langeb alla -10, hommikuks tõuseb saartel ja läänerannikul 0°C ümbrusse, päeval Lääne-Eestis -1..+3, Kesk- ja Ida-Eestis 0..-4°C.

Kolmapäeva (14. detsembri) öösel liigub madalrõhulohk ühes lume- ja lörtsisajuga üle Eesti, lääne pool võib ka vihma tulla. Tuul nõrgeneb ja pöördub edelast loodesse. Päev tuleb tõusva õhurõhu foonil üksikute lume- ja lörtsihoogudega. Tuul pöördub põhjakaarde, päeval läänekaarde ja on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on öösel 0..-4, meretuulega rannikul kuni +3, päeval 0..+3, Ida-Eestis võib veel jääda alla 0°C.

Neljapäeval (15. detsembril) liigub uus madalrõhkkond Norra merelt üle Põhja-Skandinaaviasse ja selle lõunaserva mööda jõuab soojem õhumass Läänemere ümbrusse. Öine õhutemperatuur on -3..+2°C. Edelatuul tugevneb ja päeva peale on puhanguid 15, rannikul 18 m/s ja õhutemperatuur tõuseb kõikjal +1..+4°C-ni. Lume ja lörtsina algav sadu läheb päeva peale üle vihmaks ning neis tingimustes on libeduseoht suur.