Haapsalu kolledži direktoriks valiti Heli Kaldas

Tarmo Õuemaa

Haapsalu kolledži nõukogu valis eile kolledži direktoriks varasema arendusspetsialisti ja senise direktori kohusetäitja Heli Kaldase (pildil).

„Dokumendid ja sooviavalduse esitas neli kandidaati, aga üks loobus vahetult enne valimist,” ütles nõukogu esimees ja Haapsalu aselinnapea Liina Põld. Liina Põllu sõnul olid ülejäänud kandidaadid väljast poolt Läänemaad.

„Minul on väga hea meel, et võitis Heli. Usun, et piirkondliku asutuse juhtimiseks on kohalikul inimesel täpsem ja objektiivsem taju,” ütles ta.

"Kindlasti jätkuvad neli õppekava, mis on arendatud ja kooskõlas ühiskonna vajaduste ja muutustega," kirjeldas Heli Kaldas Haapsalu kolledži tulevikku.

"Väga suur roll saab olema koostööpõhisel täienduskoolitusel, sest meil on kohustus teenida lisaraha, välja on töötatud hea tasemega praktikasüsteem ning teadus- ja arendustegevus on viidud kõrgemale tasemele koostöös TERE kompetentsuskeskusega ja ettevõtjatega," lisas ta.

Tallinna ülikooli Haapsalu kolledži eelmine direktor Triin Laasi asus suvel juhtima Tallinna majanduskooli.