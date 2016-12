Fotogalerii: Rondellus ja Shakespeare tõid raamatukogu rahvast täis

Tarmo Õuemaa

Kontsert-loeng „Shakespeare ja muusika” tõi eile õhtul Läänemaa keskraamatukogu lugemissaali nii palju publikut, et kõigile ei jätkunud toolegi.

„Kontserdil oli väga palju rahvast. Seisti püsti,” ütles Lääne maakonna keskraamatukogu direktor Ilme Sepp.

Shakespeare’i ajastu muusikat esitas vanamuusikaansambel Rondellus. Robert Staak andis ülevaate muusikast ja olulisematest muusikaga seotud lõikudest Shakespeare’i loomingus.

Pärast tunnustas raamatukogu suuremaid laenutajaid ja partnereid. Keskraamatukogu laenutusosakonna juhataja Hilje Liiv ütles, et kõige aktiivsem laenutaja on kahe aasta jooksul laenutanud üle 400 ühiku. Neid, kes on võtnud laenuks üle 300 ühiku, oli juba hoopis rohkem. Ühikuks võib olla nii raamat kui ka ajakiri. „Kui keegi võtab ajakirja aastakäigu, läheb see kirja 12 ühikuna, aga valdavalt laenutatakse ikka raamatuid,” ütles ta.

Samuti olid kutsutud suuremad annetajad ja sagedasemad raamatukogu üritustest osavõtjad ning näituste pakkujad. „Kokku saatsime välja 39 kutset,” ütles Hilje Liiv.

Suurte laenutajate nimekirjas oli esialgu sada nime. „Valiku tegemine oli äärmiselt raske. Kõik need inimesed on aastate jooksul omaks saanud. Oleks tahtnud nad kõik kutsuda, aga kahjuks ei oleks me ära mahtunud,” sõnas ta.

Haapsalu raamatukogu tähistab tänavu 150. tegevusaastat.