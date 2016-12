Verekeskus kutsub Haapsalu doonoreid

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskus ootab nii uusi kui ka püsidoonoreid verd loovutama 14. detsembril kella 11.00-14.00 Haapsalu kultuurikeskuses toimuvale doonoripäevale, et kõik abivalmid ja sooja südamega Läänemaa inimesed saaksid teha kauni jõulukingituse kõigile abivajajaile.

„Eesti regilaulus tähistab sõna punane hoopiski kaunist, seega punane kingitus on kaunis kingitus. Verekeskus soovib kõigile Läänemaa inimestele rahulikku pühadeaega ja ootab kõiki doonoreid tegema kaunist kingitust,“ rääkis Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskuse doonorluse arendusjuht Ülo Lomp. „Regionaalhaigla verekeskusel on tavaks teha jõulukuul ka oma headele doonoritele toredaid kingitusi, mis loositakse välja kõigi detsembris verd loovutanud ja loosis osalenud doonorite vahel. Peaauhinnaks on Kalev Spa külastus koos majutusega kahele.“

Viimati oli verekeskus Haapsalus 30. novembril, mil verd loovutas 88 läänlast ning verevarud täienesid ligi 90 liitri hinnalise verega. Tuginedes eelnevate aastate kogemusele ning läänlaste suurele südamele, loodab Lomp, et seekord on head teha soovivaid inimesi veelgi rohkem ning verekeskuse verevarud saavad tõhusa täienduse, et me kõik saaksime rahuliku südamega pühadele ja aastalõpule vastu minna.

Doonoriks sobib terve, puhanud ja söönud ning vähemalt 50 kg kaaluv inimene vanuses 18–60 eluaastat, kes on Eesti Vabariigi kodanik või elanud Eestis elamisloa alusel üle ühe aasta. Verekeskus julgustab doonoreid verd loovutama regulaarselt, kolm-neli korda aastas. Minimaalne kahe vereloovutamise vaheline aeg peab olema 60 päeva, naistel soovituslikult 90 päeva."

Iga vereloovutus aitab vähemalt kolme patsienti. Doonorite verd kasutatakse rasketel operatsioonidel ja sünnitustel, patsientide raviks verejooksu, raske trauma, aneemia, leukeemia, vähi- ja maksahaiguste, põletuste ning paljude teiste haiguste puhul. Doonorivere toel on võimalikud ka paljud plaanilised operatsioonid, mida muidu liiga suure verekaotuse kartuses ei saaks sooritada. Eesti haiglates tehakse vereülekanne ligi 19 000 patsiendile aastas.

Lisainfot saab ka verekeskuse kodulehelt www.verekeskus.ee ning Facebooki fännilehelt “Doonorid ja Sõbrad“.