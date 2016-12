Soomlaste pidu teiste pidutsemist vaadates

Urmas Lauri

Eile tähistati Soomes riigi 99. sünnipäeva. Enamus soomlastest, ka need, kes elavad mujal – näiteks Läänemaal, seadsid end teleri ette nn pingviinide paraadi (linnan juhlat) vaatama.

Täna selgusid ka vaatajanumbrid – Soome 5,2 miljonist elanikust vaatas TV1 kaudu vastuvõttu 2,61 miljonit soomlast, tipphekkel oli teleri ees kätlemist uudistamas 2,7 miljonit vaatajat. Veerand miljonit jälgis ülekannet kanalil YLE Areena, vastuvõttu kajastasid ka teised telekanalid.

„Vaid soomlased peavad iseseisvuspidu teiste pidutsemist vaadates,“ naeris Suurbritanniast Soome elama tulnud Joel Willans teleusutluses.

President Niinistö sõnul on maailmas pinged muudkui kasvanud ja see teeb ka Soome murelikuks. „Kunagi pole see [pinge kasv] tõotanud midagi head, eelkõige väikestele riikidele,“ lausus president teleusutluses.

Eelöeldus tulenevalt oligi tänavune tänavune iseseisvuspäeva vastuvõtu teema Soome tugevused. Presidendi sõnul on Soomel oma tugevused kogu aeg olnud, kuigi soomlased ise ei pruugi sellest alati arugi saada.

Kätlemistseremooniast selgus, et soomlaste tugevuseks on tema veteranid ja sõjamehed.

68aastane president Sauli Niinistö ja tema noorukese, 37aastase abikaasa Jenni Haukio kätlemisvooru alustas 91aastane kindral Jaakko Valtanen, talle järgnesid Talve- ja Jätkusõja veteranid, lottad (naiskodukaitsjad), sõjalesed. Auväärses veteranide seltskonnas oli ka paar Eesti soomepoissi. Esimeses voorus olid Soome tugevusteks ka kunstnikud, kirjanikud, lauljad.

Teise kätlemisešeloni juhatasid sisse kirikujuhid, neile järgnesid parlamendisaadikud, peaminister Juha Sipilä, ministrid ja kindralid.

Kolmandas voorus tervitas presidendipaari diplomaatiline korpus.

Viimastena kätlesid presidendipaariga presidendid Tarja Halonen ja Martti Ahtisaari. President Mauno Koivisto olevat päevastest üritustest osa võtnud, kuid lossis toimuvat jälginud temagi teleri kaudu.

Nagu ikka, selgusid teleülekande käigus kaunimad kleidid, stiilsed mehed, peokuningannad. Lugejate lemmikuks oli poplaulja Robin Packalen, presidendiproua Jenni Haukio oli pingereas kolmas.

Mullu oli Soome lossipeol keskmine vaatajate hulk oli üle 2,5 miljoni.

Kõige rohkem vaatajaid on Soomes kogunud missivalimised. Kui Päivi Uito krooniti 1979. aastal Miss Soomeks, jälgis seda telerist 3,3 miljonit soomlast.

Esimese vastuvõtu korraldas president Lennart Meri Eesti Vabariigi 75. aastapäeval 1993. aastal. Kontsert toimus Estonia kontserdisaalis, Soome eeskujul korraldatud kätlemistseremooniaks suunduti praeguse Solarise asemel olnud Sakala keskusesse.