Nädala ilmaprognoos: plusskraadid püsivad laupäevani

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Foto Arvo Tarmula

Riigi ilmateenistuse prognoosi järgi püsivad plusskraadid Lääne-Eestis laupäevani, alates pühapäevast läheb ilm mõne kraadi võrra külmemaks.

Neljapäeval kannab läänevool Eestisse sooja ja niiske õhumassi. Öösel sajab Lääne-Eestis vihma, ida pool enamasti lörtsi. Päeval sajab aeg-ajalt enamasti vihma, sisemaal võib kohati sekka ka lörtsi tulla. Öö hakul ulatuvad tugeva edela- ja läänetuule puhangud 15 m/s, pärast keskööd tuul nõrgeneb ja päev on võrdlemisi nõrga läänekaare tuulega, Liivi lahe ääres võib keskpäevast alates olla puhanguid 13 m/s. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis +1..+4, päeval saartel kuni +7°C, Kesk- ja Ida-Eestis öösel -1..+1, päeval 0..+2°C.

Reedel koondub madalrõhkkond Venemaa põhjaaladele ja selle servas sajab öösel vahete-vahel vihma, ida pool võib sekka ka lörtsi tulla. Päeval on üksikuid sajuhooge. Puhub lääne- ja loodetuul, rannikul on hommikust alates puhanguid 14-15 m/s. Õhutemperatuur on ööpäeva jooksul 0°C-st Kirde-Eestis +5°C-ni lääne pool.

Laupäeva öösel püsib Venemaa põhjaaladel madalrõhkkond elujõulisena ja selle serva mööda liikuvaist sajupilvedest tuleb mõnes kohas vihma ja lörtsi. Hommikuks saabub loodevoolus külmem õhumass Eesti kohale ja temperatuur langeb 0..-5°C-ni, pole välistatud, et Virumaal on veel paar kraadi külmem. Päeval liigub Skandinaaviast madalrõhulohk üle Läänemere. Tänastel andmetel suundub see Läti kohale ja selle servas hakkab saartel lund ja lörtsi, Saaremaal ka vihma sadama, pärastlõunal levib sadu mandrile. Kui kaugele sajupiir levib, see vajab täpsustamist järgnevatel päevadel. Õhutemperatuur on 0..-4, Saaremaal 0..+3°C. Tuul on mõõdukas ja pöördub põhjakaarest idakaarde.

Pühapäevaks suureneb tänase prognoosolukorra kohaselt kõrgrõhkkonna mõju. Öösel võib nõrka lund sadada. Päev on selgem ja sajuta. Idakaare tuul tugevneb. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel 0..-5°C.

Esmaspäeval liigub Skandinaaviast üle Läänemere kagusse uus osatsüklon ja selle sajupilvede serv võib Saaremaale ja Hiiumaale ulatuda ning lund ja lörtsi tuua. Tänastel andmetel mandrile sadu ei jõua. Päeva peale õhurõhk tõuseb ja saju võimalus väheneb ka saartel. Tuul pöördub idakaarest põhjakaarde. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel -2..-7, öösel selgema taeva all pole välistatud langus -10°C ümbrusse.

Teisipäeval öö on kõrgrõhkkonna põhjaservas sajuta. Öö hakul on ilm rahulik, pärast keskööd tugevneb edelatuul, hommikul on rannikul puhanguid 15 m/s. Päeval suureneb põhja poolt mööduva madalrõhulohu surve ja edelatuule puhangud tõusevad rannikul 18 m/s. Pärastlõunal pudeneb Loode-Eestis veidi lund, saartel sajab lörtsi, õhtul ka vihma. Mandril muutub õhtul lume- ja lörtsisadu laialdasemaks. Õhutemperatuur on öösel -4..-9, Ida-Eestis langeb alla -10, hommikuks tõuseb saartel ja läänerannikul 0°C ümbrusse, päeval Lääne-Eestis 0..+3, Kesk- ja Ida-Eestis 0..-4°C.

Kolmapäeva (14.12.) öösel liigub madalrõhulohk ühes lume- ja lörtsisajuga üle Eesti, lääne pool sajab ka vihma. Puhub tugev edelatuul, hommikuks tuul nõrgeneb ja pöördub loodesse. Õhutemperatuur on 0..-4, meretuulega rannikul kuni +2°C. Päev tuleb tõusva õhurõhu foonil suurema sajuta ja mõõduka loodetuulega. Õhutemperatuur on -1..+2°C.