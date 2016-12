Mees päästis Linnamäel naise vingusurmast

Tarmo Õuemaa

40aastane Soomes elav Egle Tenno võib edaspidi 25. novembril tähistada oma teist sünnipäeva, sest just siis tõi elukaaslane ta tagasi vingusurma lävelt.

Reede, 25. novembri õhtul oli muidu Soomes elav Egle oma elukaaslasega puhkusel mehe kodus Linnamäel ja tegi sauna. „Kümme minutit enne seitset õhtul läksime sauna. Juba esimese leili ajal oli mul raske hingata. Tundsin, et mul on paha, tegime uksed lahti ja läksin ette riietusruumi,” kirjeldas naine.

Riietusruumis naine kükitas, kuni hakkas nii külm, et ta otsustas tagasi lavaruumi minna. „Heitsin lavale pikali ja rohkem ei tea midagi. Ühel hetkel jõudis läbi udu teadvusesse mehe hääl, mis hüüdis, et ma paneksin käed talle ümber kaela,” rääkis Egle.

„Ma ei saanud mitte midagi aru, kus ma olen, mis must tahetakse või mis toimub. Mees rääkis, et oli mind tükk aega raputanud ja karjunud, et ma üles ärkaks,” ütles ta.

Lõpuks lõi Egle silmad lahti ja mees talutas ta eesruumi, kus pani riided ümber ja viis tuppa toibuma. „Ma olin ikka veel täitsa loll,” kirjeldas naine. „Endiselt oli väga paha olla. Mees kutsus kiirabi ja mind viidi Haapsallu haiglasse.”

Kui kiirabi õue jõudis, oli kell 19.45. Ka kiirabiautos oli Eglel veel väga paha – pea valutas ja oli väga külm. „Mulle anti hapnikku ja hakkas parem. Arstid olid hästi toredad, saan küll neid ainult kiita,” ütles ta. Egle sõnul oli vingusurmast pääsemine tõeline ime, sest ka mees oli saanud vingumürgistuse. „Ta oli sauna eesruumis ise ka teadvuse kaotanud ja kukkunud otsaesise katki. Õnneks suutis ta end kokku võtta ja mind kuidagi välja saada,” rääkis naine.

Tagantjärele tunnistab naine, et saunaahju siibri kinnipanemisega sai kiirustatud. „Õppetund on see, et kui veel mõni tukk ahju all hõõgub, siibrit kinni ei pane.”

Naise sõnul oli ving salakaval, mingit lõhna saunas tunda ei olnud.

Läänemaa haigla ravijuht Kai Tennisberg ütles, et vingugaasimürgistused on jäänud haruldasemaks, sest vähem on ahiküttega maju. „Vingugaas on väga ohtlik, sest sellest ei saa aru – lõhna ei ole ja välja ei paista. Ainult enesetunne läheb pahaks, pea käib ringi, ei jõua liigutada,” ütles ta.

Isegi vingugaasimürgistuse ohver näeb hea välja. „Vingugaas seob end punaste verelibledega ja ohver näeb välja ilus ja tervisest pakatav,” ütles Tennisberg. „Vingumärgistuse vastu ei aita muud kui hapnik ja välja värske õhu kätte minek.”