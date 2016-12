Lairibavõrgu paigaldamine läheb odavamaks

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Täna võeti riigikogus vastu seadus, millega vähendatakse sidevõrgu taristu kasutuselevõtukulusid ja sellega aidatakse viia hajaasustega piirkondadesse ülikiire andmesidega internet.

Lairibavõrgu töörühma esimees Andres Metsoja sõnas, et paraku on täna ülikiired ühendused saadaval ainult suurte linnade kortermajades või ärihoonetes. „Maapiirkonnad, eramajad või ettevõtted keskustest eemal peavad leppima eelmisest sajandist pärit ühendustega,“ ütles ta.

Metsoja kommenteeris, et kiire interneti lairiba ligipääsu ja ehitusmaksumust saab oluliselt vähendada võttes kasutusele juba olemasolevad taristud. „Selleks tagatakse täna vastuvõetud seaduse järgi sideettevõtjatele juurdepääs sidevõrgu kasutuselevõtuks sobilikule füüsilisele taristule – mastidele, kaablikanalitele, torudele, kontrollkaevudele, juurdepääsuluukidele, kaablikappidele, antennirajatistele, tornidele ja postidele,“ selgitas ta.

„Järgmise sammuna kavatseb seadusandja täpsustada tingimused sidevõrgu taristu kasutuselevõtuks. Ent veel olulisem on asjaolu, et uues valitsuskoalitsioonis on kokkulepitud ülikiire internetiühenduse viimine ettevõtetesse ja kodudesse saab olema üheks riigi investeeringute prioriteediks. Juurdepääsuvõrkude rajamist toetatakse 10 mln euroga aastas. Seda tingimusel, et sellesse panustavad vähemalt sama palju ka kohalikud omavalitused ja äriettevõtted,“ rääkis Metsoja edasistest plaanidest kiire interneti kättesaadavuse tagamiseks kõigile inimestele.