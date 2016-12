Lääne Elu paberleht neljapäeval, 8. detsembril

Läänemaa laste väga head PISA testi tulemused

Kui Läänemaa oleks iseseisev riik, oleksid meie koolilapsed koos Singapuri omadega parimad loodusteaduste tundjad. Nüüd juba Lihula gümnaasiumi 11. klassi õpilane Helerin Leemets ütles, et ei osanud nii head tulemust oodata. „Kui sai teatavaks, et Läänemaa on Eesti kõige parem, siis mõtlesin, et oot, meie ju tegime seda! Kuidas saab see kõige parem olla?!”

Koolilapsed lustisid Robotexil

2.–4. detsembrini Tallinnas TTÜ spordihoones peetud tehnoloogiavõistlusel Robotex osales ligi 70 läänlast seitsmest Läänemaa koolist.