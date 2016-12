Haapsalu raekojas avatakse jahipüsside ja -trofeede näitus

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Reedel, 9. detsembril avatakse Haapsalu raekojas ainulaadne jahirelvade näitus „100 jahipüssi ja Läänemaa meeste jahitrofeed“. Vanimad relvad on 17. sajandist.

Näituse kuraator Jaak Mällu sõnul on sellise näituse koostamist planeeritud juba mõnda aega. „Jahirelvade kogumine on küllaltki järjepidevalt kulgenud juba viimased 100 aastat. Eriti suur on olnud kogude juurdekasv viimase 10 aasta jooksul, tänu viljakale koostööle politsei- ja piirivalveametiga. Eesti ajaloomuuseumi ja sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid koostöös valminud väljapanek on esimene jahirelvade temaatikale pühendatud suuremahuline näitus Eestis,“ täpsustas Mäll.

Näitusel on eksponeeritud 100 jahirelva ajaloomuuseumi ja Läänemaa muuseumi kogudest. Näha saab 17. sajandist kuni 20. sajandi lõpuni valmistatud relvi. Näitusel on esindatud nii eestlaetavad ränilukuga püssid kui ka moodsad masstoodetud relvad, pärit nii Euroopast, Aasiast kui ka Ameerikast.

Lisaks relvadele saab näha ka jahitrofeesid. Mitmed Läänemaa jahimehed on toonud näitusele oma parimad, Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) medaleid ja rahvusvahelist tunnustust pälvinud trofeed.

Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid juhataja Anton Pärn usub, et tegemist on igale külastajale avastushetki pakkuva näitusega. „Olgu see relvameistrite peen käsitöö, ühes ajastule omaste tehniliste lahendustega kui näide elustiilist või positsiooniga seotud „ametikohustusest“. Üks kokkuvõte kolme sajandi pikkusest jahirelvade tehnoloogilisest arengust, kõrvuti väärikate trofeedega,“ ütles ta.

Näituse kujundasid ja teostasid Jaak Mäll, Märt Maiste, Metaller OÜ. Graafiline kujundus: Anneliis Aunapuu.

Näitus jääb avatuks 2017. aasta detsembrini.