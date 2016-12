Suklesed toovad suvel Haapsallu rokisaurused

Urmas Lauri

Juuli viimasel nädalavahetusel tuleb Haapsalu piiskopilinnuses rokifestival „Rock in Haapsalu”, kus astuvad üles sellised rokisaurused nagu Suzi Quatro, Bonnie Tyler, Paul Young ja Gary Brooker.

„Haapsalu on peaaegu ainus paik Eestis, kus peale Tallinna astuvad regulaarselt üles rahvusvahelised suurartistid. Inimestele meeldib Haapsalus käia ja need üritused on alati väga oodatud,” teatasid korraldajad festivalitutvustuses.

Festivali korraldavad Haapsalu linnapea Urmas Suklese ja tema abikaasa Mareti firma Healer OÜ koos Baltic Music Groupiga.

„Profid tegelevad, mina koos Maretiga vaatan pealt,”selgitas linnapea oma osa festivali korraldamisel.

„Rokifestivali idee on meil aastaid olnud,” ütles Sukles ja lisas, et seda üritati korraldada juba mullu, kuid üks võtmeartist kukkus viimasel hetkel isiklikel põhjustel välja ning nii toona loobutigi.

„Kui vaadata, kuidas Haapsalu kontserdid on läinud…” meenutas Sukles. „Sama kooslusega oleme Haapsallu toonud Robert Planti, Alice Cooperi, Status Quo, Uriah Heepi.”

Kõige menukam oli Status Quo kontsert, kuhu müüdi 9000 piletit.

„Loodame, et piiskopilinnuse õu tuleb rahvast täis,”ütles Sukles.

Pealtvaatajate püüdmiseks tuldigi festivaliga välja just praegu „Jõulukingiks on sellised asjad väga meeldivad,”nentis Sukles.

„Õnneks oli nädalavahetus 28.–29. juuli vaba, sellest järgmine nädal läheb hooga Augustibluusiks edasi,” ütles Sukles.

Festivalil astuvad üles briti kähedahäälsed rokileedid Suzi Quatro ja Bonnie Tyler, eestlastest lisab kähedust Lea Dali Lion. Briti legendide Paul Youngi ja Procol Harumi solisti Gary Brookeri ning Tõnis Mägi & Ivo Linna esinemist saadavad sümfooniaorkester, Haapsalu kammerkoor ja Raul Vaigla bänd.

„Väga vahva ju! Ikkagi esinduslikud nimed, programm tekitab tõsise huvi,” ütles Haapsalu kultuurikeskuse juht Gülnar Murumägi ning lisas, et kavatseb rokisauruseid ise kindlasti uudistama minna. „Ikka lähen, püüan kõiki Haapsalus toimuvaid üritusi külastada,” lisas Murumägi.

