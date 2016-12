Õhkbatuutide kontroll: 37 batuuti, 28 rikkumist

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Tarbijakaitseamet kontrollis sel suvel ja sügisel vabaõhuüritustel ja linnaruumis, näiteks mänguväljakutel, õhkbatuutide kasutamist 37 korral. Kuigi ettevõtjail on kohustus tagada tarbijale teenuse ohutus, leidis amet 28 juhul rikkumisi. Peamisteks probleemideks oli, et tarbijatele ei esitatud teavet batuudi ohutu kasutamise kohta ning batuutide paigaldamisel ei olnud arvestatud piisava vaba ruumi olemasoluga batuudi ümber. Samuti leidis amet, et mõnel juhul olid puhur ja elektrisüsteemid ligipääsetavad lastele, teenusepakkujal ei olnud tootjalt teavet kui palju lapsi võib korraga batuudil hüpata ning batuudid olid osaliselt ankurdamata ehk nõuetekohaselt kinnitamata.

Täiesti ankurdamata batuute amet kontrollide käigus ei tuvastanud. Küll aga tuli ette juhtumeid, mil kõik tootja poolt ette nähtud ankurduskohad ei olnud kinnitatud või oli tehtud seda eirates tootja juhiseid, vahendas tarbijakaitseameti pressiesindaja Pille Kalda.

Amet tegi puuduste kohta ettevõtjatele ettekirjutused puuduste kõrvaldamiseks ja selgitas täiendavalt ohutusnõudeid. Viiel juhul kohustas amet ettevõtet tõsise ohu tõttu, näiteks oluliste ankurdamisnõuete rikkumine või laste ligipääs elektrisüsteemidele, teenuse pakkumine ajutiselt peatama kuni puudused on kõrvaldatud. Ettevõtjatel, kes ei suutnud esitada tootjapoolseid juhiseid lubatud maksimaalse laste arv, vanus ja kasvu kohta või tõendada mõnel muul moel ohutut laste arvu batuudi koormamiseks, tuli teenuse pakkumine vastavate batuutidega peatada.

Tarbijakaitseamet rõhutab, et batuudi paigaldamine ja kasutamine peab ohutuse tagamiseks vastama tootja juhistele, milleks on kasutusjuhend, hoiatused, paigaldusjuhised jms. Seega peab iga batuuditeenust pakkuv ettevõte veenduma, et ta on saanud tootjalt vastavad juhised.

Ohutuse hindamisel võtab tarbijakaitseamet lisaks seadusandluses ning täispuhutavate mänguseadmete standardis kehtestatule aluseks ka tootjapoolsete juhiste olemasolu ja nende järgimise. Näiteks peab tootja olema batuudiga kaasa andnud teabe, mitu last, mis pikkuses ja kaalus batuudil hüpata tohib. Selline teave on oluline, et batuut ei oleks ülekoormatud ning ei põhjustaks sellest tulenevalt ohtu kasutajatele.

Kuna hooaeg on lõppenud, siis kindlasti on ka ettevõtjatel aeg oma batuutidele teha ülevaade, hinnata batuudi olukorda ning teha hooldustööd. Vajadusel tuleb ettevõtjail suhelda tootjaga, et saada infot batuudi kasutuse ja paigaldusjuhiste osas, et olla valmis vastu minema uuele hooajale.

Tarbijakaitseseaduse üldise nõude kohaselt peab teenus vastama kehtestatud nõuetele, olema sihipärasel kasutamisel ohutu tarbija elule, tervisele ja varale ning selliste omadustega, mida tarbija tavaliselt õigustatult eeldab. Tarbijal on õigus saada pakutava kauba või teenuse kohta ohutuse, samuti tervise, vara ja majandushuvide kaitse seisukohalt vajalikku teavet. Amet jätkab batuuditeenuse ohutuse järelevalvet ka järgmisel hooajal.