Martin Repinski astub maaeluministri ametist tagasi (4)

BNS

Maaeluminister Martin Repinski esitas teisipäeval peaminister Jüri Ratasele avalduse ametist tagasi astumiseks.

Repinski kinnitas, et soovis tuua oma erakond ja peaminister tule alt välja. "On selge, et minu ettevõtlustegevusest ja varasemast elust on jäänud lahtisi otsi, mis tuleb kokku sõlmida. Ministritöö seda kindlasti ei võimalda, selles tuleb sajaprotsendiliselt keskenduda Eesti maaelu ja põllumajanduse võimalustele ja muredele. Seetõttu lahkun maaeluministri ametist ja jätkan tööd riigikogu liikmena. Teen korda oma taluga seotud asjad, et saaksin selle igapäevase juhtimise korrektselt üle anda," märkis Repinski oma avalikus pöördumises.

Tema sõnul on uue valitsuse koalitsioonileppes väga palju häid uudiseid maaelu ja põllumajanduse valdkonnas. "See koalitsioon on üle pika aja selline, mis tõesti mõtleb maaelu peale ning näeb, mis maal tegelikult toimub. Top-up toetused, kriisiabi toetus, kohaliku toidu tootmise edendamine ja ekspordi arendamine on need märksõnad, mille uus koalitsioon maaelu aitamiseks ellu viib. Minu poolt käivitatud bürokraatia vähendamine ja toetuste väljamaksmise kiirendamine ei peatu ka järgmise maaeluministri ametiajal. Olen kindel, et uus minister, kes Keskerakonna poolt tuleb, võtab selle alustatu elluviimise üle ja ka mina toetan kõigiti sujuvat asjade üle andmist maaeluministeeriumis. Sest valdkond on ministrist tähtsam," rääkis Repinski.

Ta märkis, et erakond ja kõik erakonnakaaslased on teda kõigiti toetanud. "Keskerakonnal on väga suur potentsiaal olla juhtiv poliitiline jõud ka väljaspool suuri keskuseid ja põllumeeste seas. Keskerakonna maaelu poliitikat hinnatakse kõrgelt. Ja mina asun toetama selle ellu viimist riigikogus. Minu ametisse nimetamine näitab, et Keskerakond tõesti suhtub erinevatest rahvustest eestimaalastesse võrdselt. Võin kõigile Keskerakonna valijatele kinnitada, et see Keskerakonna poliitika ei ole muutunud ega muutu. Esindan jätkuvalt oma valijaid Eesti Vabariigi Riigikogus, kus saame valitsuse juhtiverakonnana Ida-Virumaa inimeste jaoks väga palju ära teha. Olgem ausad, seni on tegemist olnud unustatud piirkonnaga Reformierakonna juhitud parempoolsete valitsuste jaoks," märkis Repinski.

Ta tunnustas peaminister Jüri Ratast, kes on teda toetanud. "Jüri Ratas on Eestile väga hea peaminister ning ma vabandan, et olen ta tule alla pannud. Lahkun ka selle pärast, et peaminister saaks täielikult keskenduda valitsuse juhtimisele. Peaminister ei ole andnud mulle korraldust ametist lahkumiseks, teen seda ise omal soovil ja tõekspidamisel," ütles Repinski.

"Kindlasti võidakse esmaspäevase Keskerakonna juhatuse koosoleku osas rääkida erinevaid versioone, kuid võin kinnitada, et tegemist oli konstruktiivse aruteluga, kus siiralt ja heatahtlikult otsiti lahendusi, mis oleks Eestile ja Keskerakonnale parim. Mitmed juhatuse liikmed andsid mulle nõu erakonna kaitseks tagasi astuda ning loomulikult võtsin oma otsuse tegemisel seda arvesse. Ma tänan erakonna juhatust, et sain tagasi astumise otsuse ise langetada," lisas Repinski.

Ta tõdes, et üksikud ajakirjanikud oleks võinud olla allikakriitilisemad. "Kuid mul ei ole Eesti ajakirjandusele tervikuna etteheiteid. Ajakirjanikud on teinud oma tööd ja täitnud oma kohust. Tänan kogu südamest põllumehi, maaeluga seotud inimesi ja ühendusi ning kõiki poolehoidjaid, kes on mulle toetust avaldanud. Meil tekkis lühikese aja jooksul tihe ja meeldiv koostöö, mis andis mulle jõudu ja eneseusku, et oleme maaelu edasiviimisega õigel teel," lisas Repinski.