Maanteeamet plaanib vähendada Läänemaa teede talviseid seisunditasemeid

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Kui riigimaantee viiakse 2. tasemelt esimesele, hakatakse neid puhastama harvem. Foto Arvo Tarmula

Maanteeamet plaanib vastavalt liiklustihedusele muuta talviseid seisunditasemeid viiel Läänemaal asuval riigimaanteelõigul.

Läänemaal on 1. ja 2. taseme muutmise piiril viis teelõiku, mis liiklusintensiivsuse vähenedes või samale tasemele jäädes tuleb viia madalamale tasemele, vahendas Lääne maavalitsuse pressiesindaja Liivi Ollino. Sel hooajal muudatusi veel tegema ei hakata.

Maanteeameti Lääne regiooni hooldevaldkonna juhi Hannes Vaidla sõnul on jutt järgmistest teelõikudest: Risti – Kuijõe, Risti tee, Harju-Risti – Riguldi – Võntküla, Valgevälja tee, Nõmmküla – Aulepa – Österby.

2. talvine seisunditase eeldab, et tee liiklusintensiivusus on vähemalt 500 autot ööpäevas. Kõnealustel lõikudel on see Vaidla sõnul aga oluliselt madalam. See tekitab olukorra, kus tee seisunditaseme saavutamine kloriidiga (puistatav sool) ei hakka tööle ning võib anda sootuks vastupidise efekti.

„Puistatud sool hakkab tööle, kui teed läbib piisav arv sõidukeid. Väiksema sageduse korral tekib situatsioon, kus puistatav soolakogus peab olema tunduvalt suurem, et avaldada mõju teekattepinnale, sulatades küll jää ja lume, kuid tee pind jääb märjaks ning temperatuuri langedes tekib jääd juurde,” rääkis Hannes Vaidla.

1. seisunditaseme teede puhul ei tohi lume paksus koheva lume puhul ületada 10 cm, märja lume korral 5 cm. Roopa sügavus ei tohi olla sügavam kui 4 cm. Võimalikest probleemidest tuleb teatada infonumbrile 1510. Sel talvel Lääne maakonna riigimaanteedel muutusi ei tule ning ühegi tee talvist seisunditaset ei muudeta. Mainitud teelõigud on jälgimise all ning seisunditaseme muutmine tõuseb uuesti päevakorda tuleval aastal.