Harjumaal hukkus liiklusõnnetuses mees (1)

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Täna kella 17.40 ajal juhtus liiklusõnnetus Nissi vallas Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee 23. kilomeetril, kus auto alla jäänud jalakäija hukkus sündmuskohal.

Esialgsetel andmetel sõitis Fordi juhtinud mees otsa helkurita jalakäijale. Sõidukijuhi ja tunnistaja ütlused ning sõiduki vigastused annavad alust arvata, et mees oli õnnetuse ajal sõiduraja keskel.

Teeolud sündmuskohal olid head. Õnnetuspaigas on lubatud sõidukiirus 90 km/h.

Kõik õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Urmas Tuisk rõhutab, et pimedal ajal tuleb liigeldes ettevaatlik olla nii autojuhtidel kui ka jalakäijatel. „Jalakäijad saavad end juhtidele paremini nähtavaks teha helkuriga ning maanteel liikudes tuleb alati hoida vasakpoolsesse teeserva. Autojuhtidel tasub enne sõidu alustamist aga veenduda, et auto klaasid ja tuled on puhtad ja korras ning klaasipuhastajad töötavad. Nii parandab juht oma nähtavust ja märkab ootamatult ilmuvat ohtu paremini,“ rääkis Tuisk.