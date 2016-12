Fotogalerii: Lääne prefektuuri noorim töötaja on kahekuune lambakoerakutsikas

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Eile õhtul võttis Rapla politseijaoskonna patrullpolitseinik Anti Roosileht Tallinna sadamas vastu värske sõbra ja kolleegi – Eestisse jõudis peagi kahekuuseks saav saksa lambakoera kutsikas Jerry-Lee, kes Anti kõrval tööle hakkab.

Isane koeraklutt saabus Eestisse Soomest Nurmijärvilt Aufgeweckt’i kennelist, kust PPA ka varem kutsikaid toonud on. Värske koerajuht Anti Roosileht sõnas, et kutsikas oli laevalt tulles teotahteline, hakkamist täis ja pikast sõidust end segada ei lasknud. „Loomu poolest on ta paras mürgeldaja, kes jookseb ringi, tahab kõike närida ja aktiivselt tegutseda,“ kirjeldas Anti ja lisas, et esimene öö uues kodus möödus kutsika jaoks rahulikult.

PPA erivarustuse juhtivametnik Tõnu Tänav märkis, et Jerry-Lee paistis juba esimestest hetkedest asjaliku ja enesekindla kutsikana, kel silmis arukas pilk ja kes uues keskkonnas end kohe mugavalt tundis.

Koerapoiss hakkab koos Antiga tööle Rapla politseijaoskonnas, kus temast ajapikku kasvab patrullkoer. „Eks me hakkame koos õppima ja üksteist omamoodi kasvatama,“ ütles Roosileht, kelle jaoks on Jerry-Lee esimene neljajalgne hoolealune.

Tänase seisuga on PPA-l kokku 80 koera. Kõige rohkearvulisemalt on esindatud saksa ja belgia lambakoerad, keda on kokku 70. Lisaks teenib PPAs üks labrador, viis inglise springerspanjelit, kaks vene jahispanjelit ja kaks siledakarvalist retriiverit.